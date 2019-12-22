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刘作虎：一加手机不会纯粹追求便宜，电视明年国内发布

2019/12/22 16:18:54来源：新浪科技作者：张俊责编：沧海评论：

新浪科技讯12月22日下午消息，在今日的极客公园创新大会十周年上，一加手机创始人、CEO刘作虎参加“鹏友说”对话环节。

谈及一加手机的发展历程，刘作虎认为非常核心的一点就是从用户价值出发做好产品，比如一加为了做90Hz屏幕投入了1亿元的定制费用。“高端手机与普通手机的差别很多就是在细节。用了90Hz，就回不去60Hz。”他说，当你要买一部100万的车，主要关注的不是发动机的参数，而是细节、做工、设计等。

被问及一加为何不考虑像其它厂商一样在系统中推送广告，刘作虎表示还是从用户价值的角度来做决策。如果一件事没有用户价值，还会对用户造成干扰，一加不会去做。

不过，这也会让一加失去在互联网广告上的部分收入。刘作虎则认为，做好了产品，自然会有商业模式，自然会挣钱。“我没有广告，但把手机卖贵一点，也能赚钱。”

一加手机的价格确实在不断上探，在海外已经卖到800多美元。在刘作虎看来，一加不会纯粹追求便宜，而是要物超所值。很多新技术的加入也拉高了成本，一加要做到这个价格之下超出用户的预期。

除了手机之外，一加今年在印度发售了电视产品，目前还没有在国内发布。

刘作虎表示，要在手机上与苹果三星PK，就要专注旗舰，把力量用到一个点上。但家庭场景也非常重要，自己也在思考以一加目前的体量如何做到打造无缝的互联网体验，“什么东西可以不做，这是我每天都在思考的。”他说。

他透露，一加电视会争取明年在国内发布。

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关键词：刘作虎一加手机广告

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