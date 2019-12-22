VG战队成功“一穿五”夺得《Dota2》新加坡世界职业邀请赛冠军

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IT之家12月22日消息 今日Dota2新加坡世界职业邀请赛进入决赛阶段。在小组赛表现不佳的VG战队恢复状态一穿五连续击败5支世界强队夺得冠军。
居官为介绍，VG在小组赛仅列第三位，以败者组身份进入淘汰赛阶段，从败者组首轮开始VG分别以2-1 TNC，2-1 Secret，2-0 Alliance，2-0 Gambit，和最终的3-0 EG连续击败五支世界强队夺得了本次ONE Esports新加坡邀请赛的冠军。恭喜VG战队！
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