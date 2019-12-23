波音测试飞船成功在美沙漠着陆，完成首次太空之旅

12月23日消息，据外媒报道，美国当地时间22日凌晨，波音公司星际线宇宙飞船（Starliner CST-100）在新墨西哥州沙漠中安全着陆，结束了首次太空之旅。

这艘没有载人的飞船原本计划在轨道上停留一周，然后与国际空间站对接。但是发射过程中的软件问题使波音星际线宇宙飞船未能抵达空间站所在轨道高度，波音被迫在两天之后让飞船返回地球。

尽管在旅途中遇到了麻烦，但波音星际线宇宙飞船几乎完美地实现了着陆目标。返回舱于美国东部时间周日早上7点23分左右脱离轨道，穿过地球大气层。

挺过1600摄氏度之后，飞船展开了三个主降落伞，缓缓降落到新墨西哥州的白沙导弹靶场。就在飞船着陆时，它还在为安全气囊充气以缓冲着陆带来的撞击。

演示这种着陆能力对于波音星际线宇宙飞船短暂但异常关键的测试之旅来说非常重要，因为它表明飞船可以安全地从太空返回。这是未来执行太空任务的关键，因为波音星际线宇宙飞船将会搭载乘客进入太空旅游。

波音星际线宇宙飞船是美国宇航局（NASA）“商业宇航员”（Commercial Crew）计划的一部分，其目标是使用私人制造运载工具在地球和国际空间站之间接送美国宇航员。

但由于发射过程中的出现故障，波音星际线宇宙飞船未能演示其此次发射的另一个关键任务，即与国际空间站对接。飞船被设计成自动接近空间站，并完全自主与其对接。不过，这个目标未能实现，目前还不清楚波音是否会再次进行无人测试任务，以证明它可以与国际空间站对接。

NASA商业宇航员计划副经理史蒂夫·斯蒂奇(Steve Stich)在发射后的新闻发布会上说：“波音和SpaceX都提议进行无人试飞，以展示对接能力，但这不是载人飞行的必要条件。”

NASA和波音公司都淡化了在太空进行对接的要求，称这更多只是个预期目标，而不是NASA需要波音必须做到的事情。波音航天和发射部门高级副总裁吉姆·奇尔顿(Jim Chilton)说：坦率地说，在我们看到所有数据之前，波音还不能提议进行载人飞行测试。”

美国国家航空航天局局长吉姆·布里登斯汀（Jim Bridenstine）表示，对这些数据进行审查可能需要数周甚至数月的时间，然后才能就下一步行动做出最终决定。

尽管如此，波音公司能够在事故发生后将这艘飞船成功带回地球并着陆，这仍然是个好迹象。波音表示，即使没有与空间站对接，他们也已经完成了60%的飞行测试目标。NASA和波音认为，飞船提供的大量数据可以将完成测试目标的比例提高到85%或90%。

最终，波音发现飞船内部时钟设置错误是导致此次事故的主因。在发射升空后不久，波音星际线宇宙飞船本应进行一次引擎启动操作，以便将其推向前往与空间站会合的路径。但内部时钟时间设定与实际时间不同，因此无法实现点火。

据推测，波音星际线宇宙飞船从飞往太空的阿特拉斯5号火箭上“攫取”了错误的时间，把时间推迟了11个小时。结果，飞船未能到达预期轨道，也无法与空间站实现对接。

波音公司认为，最好的选择是尽早让这艘飞船返回地球，并完成所有的着陆操作。由于之前对波音星际线宇宙飞船降落伞的测试也没有完全按照计划进行，因此着陆也引起了许多担忧。

今年11月，波音公司在返回舱上测试了一个关键系统，该系统使返回舱随后在沙漠着陆。在测试过程中，三个主降落伞中只有两个打开。虽然返回舱仍然安全着陆，但人们担心可能会再次发生类似的故障。

波音向公众保证，他们已经解决了这个问题，周日早上所有三个降落伞的表现都如预期一样。当飞船在白沙着陆后，大量人员开车去迎接返回舱，对其进行检查以确保不会受到某些推进剂的污染。

波音星际线宇宙飞船上没有人，但其中一个座位上有名叫罗西(Rosie)的智能人体模特，身上安装了传感器，用来收集飞行数据。然而，罗西没有被取出来，因为这个假人太重了。

现在这艘飞船可以重新整修，并在未来的任务中重复使用。波音表示，如果需要的话，每艘波音星际线宇宙飞船最多可以重复使用10次。该公司称，回收并重新利用航天器更容易，因为航天器是在地面上着陆，而不是落在海水中，而海水对航天器的危害特别大。

据波音公司介绍，事实上，波音星际线宇宙飞船是美国制造的第一艘进入轨道并在陆地上实现着陆的载人飞船。