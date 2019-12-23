倪光南：RISC-V将和x86、ARM三分天下

日前2019国际芯片大会（Chips 2019）在北京举行，中国工程院院士倪光南展望了开源芯片的前景。

他表示：“未来RISC-V很可能发展成为世界主流CPU之一，从而在CPU领域形成英特尔（x86）、ARM、RISC-V三分天下的格局。”

“未来RISC-V很可能发展成为世界主流CPU之一。”这与其本身开放、简约的特点有关。在设计方面，免除授权费用和知识产权风险的完全开源免费，是RISC-V存在的主要意义。

相对其对手——移动端霸主ARM，精简和灵活是RISC-V的两大优势。RISC-V指令集在最初设计时，其研发团队就明确表示要追求简约，丢弃历史包袱。RISC-V的基本指令仅40余条，并且采用了模块化的指令集，能满足从微控制器到超级计算机等各种复杂程度的处理器需求，支持从FPGA、ASIC乃至未来器件等多种实现方式。

ARM架构经过长期发展，在其版本迭代中需要不断向前兼容。所谓向前兼容，就是新版本需要支持旧版本的功能，每一次兼容，都意味着指令的冗余与开发门槛的提升。ARM架构的开发文档多达上千页，光是通读一遍就需要花费很多时间。与之相比，RISC-V没有历史包袱，从诞生起就具备一定的后发优势，精简的指令集意味着精简的开发文档，这也将吸引更多开发者的使用。