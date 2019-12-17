ARM：为什么要迁移到64位Android应用？

如今有无数运行于Arm CPU上的高效能移动应用，一个64位的体系架构将能保障它们未来的可持续发展，并孕育显著的创新机遇。在今年的Arm年度技术论坛上，Arm战略软件解决方案高级经理David Whaley分享了64位安卓应用开发的必然趋势。

为什么要迁移到64位Android？

一般而言，概念上“64位”通常与一台设备的中央处理器（CPU）紧密相连。一颗64位的CPU被设计用于操作64位字长的整型数据。相较于32位设备，通常意味着它能更有效地处理更大的数据块。尽管实际观测到的性能提升常常会被各种因素所左右，但整体而言，64位处理器已被证实代表着更快的运行速度，更低延时的数据吞吐，以及更迅捷的用户响应（依托于出色的软件实现）。

事实上，Armv8架构可向下兼容过往的32位Arm架构产品。随着安卓内核成功移植到64位，其余的操作系统核心组件，程序库，和应用程序如今都能完美运行于32位或64位两种体系下。然而对于前沿的算力挑战，如人工智能（AI），机器学习（ML），3D游戏，以及4K超高清显示等等而言，伴随32位指令集（ISA）而生的种种限制为人们诟病久已！英雄总有迟暮时，AArch32的架构实现历经多年演化，余下的改进空间日趋有限。

AArch32与AArch64 Geekbench性能对比现代设备对AArch64功能需求包括，增强的性能和内存访问功能、在系统和运行中提供最佳安全性，以及在AI、ML和AR方面的性能。2011年，Arm推出新架构Armv8迈入全新的64位世界。此后的2014年，谷歌在Android L版本系统正式支持64位。如今，约有90%的Android设备出厂支持Android的64位版本。

64位Android的主要优势有以下几点：