国产统一操作系统UOS公司统信软件成立：深度、中兴等参与筹备系统

IT之家12月13日消息 IT之家此前报道国内UOS统一操作系统官网已经上线，并发布了UOS对外测试和开放计划。据最新消息，统一操作系统UOS与龙芯中科通过几个月的密切技术对接，已完成兼容适配，全面适配龙芯桌面电脑、服务器，并于近日在统一操作系统官网震撼上线。

根据介绍，统一操作系统筹备组是由多家国内操作系统核心企业自愿发起，成员包括中国电子集团（CEC）、武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技、中兴新支点。各方在2019年5月签署了《合作协议》并建立了筹备组。年底将正式推出统一操作系统UOS。

与此同时，UOS统一操作系统背后的公司也已经浮出水面。

据介绍，统信软件技术有限公司（简称“统信软件”）成立于2019年11月，由国内多家长期从事操作系统研发的核心企业整合后组成。公司专注于操作系统等基础软件研发与服务，在北京设立了总部，并在上海、广州、武汉、南京、西安、成都等地建立分公司。

研发中心

北京研发中心

武汉研发中心

南京研发中心

通用软硬件适配认证中心

适配认证北京中心

适配认证武汉中心

适配认证广州中心(筹)

据介绍，统信软件作为国内顶尖的Linux研发团队，拥有操作系统研发、行业定制、国际化、迁移和适配、交互设计、咨询服务等多方面专业人才，能够满足不同用户和应用场景对操作系统产品的广泛需求。



目前统信软件已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等厂商开展了广泛和深入的合作，与国内各主流整机厂商，以及数百家软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作，共同发展和建设新的软硬件技术生态。

近期，将有更多重量级应用软件登陆统一操作系统UOS。