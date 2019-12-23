马斯克：如果特斯拉和SpaceX破产了，我也会破产

12月23日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今天在社交媒体上表示，如果特斯拉和太空探索公司SpaceX破产了，自己也会破产。

为什么马斯克突然聊到这个？起因是这样的，马斯克表示，自己近几年来第一次查看了自己的维基百科页面，发现自己的介绍里有“投资者”（investor）这个头衔。

马斯克觉得这非常不可思议，因为他自己基本上完全不做投资。马斯克还表示，希望有编辑能删掉“投资者”这个头衔。

随后，马斯克有发了一条帖子，称他创立的两家公司如果破产了，他自己也会破产。马斯克应该是想强调，自己的钱都用在创业上，而不会用在投资上。

事实上，马斯克确实因为这两家公司差点破产。特斯拉成立于2003年，在其早期，马斯克是主要投资人，但马斯克同时也在经营太空探索公司SpaceX，到2008年尾声的时候，两家公司差不多花光了马斯克所有的钱。

据马斯克传记《硅谷钢铁侠》记载，马斯克当时的妻子莱莉描述，马斯克当时看起来就像是死神，在死亡边缘徘徊。莱莉称，“他正在承受生理上的煎熬，他会在睡着的情况下，爬到我的身上开始尖叫。”

通过马斯克多方努力，特斯拉最终在2008年圣诞前夕完成了新一轮融资，再迟几个小时特斯拉可能就要宣布破产。当时马斯克只剩下几十万美元，甚至无法第二天给员工支付薪水。