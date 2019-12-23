官方整理微信10大欺诈加好友话术：姑姑介绍的，通过一下

IT之家12月23日消息 从姐姐到姑姑、从学校老师到公司老总、从初中同学到快递……全世界都在找你；甚至有些人在打招呼时还可以准确叫出你的名字，报上你的电话号码；当你通过验证后想问一问对方是干嘛的，他们却都默契地：有事，等会说。

其实，这都是一些恶意营销和欺诈的骗子，为了降低你的警惕心、顺利加好友所使用的话术。

现在，微信安全中心根据用户反馈总结了欺诈中10种最常见的“加好友”话术，以后遇到此类“说辞”记得多长几个心眼。

陌生人添加好友目的何在？

一旦你添加了这些人为好友，就会发现，自己一觉醒来被拉进了所谓的荐股群、赌博群、欺诈群、色情群、广告群……

进群后，你就会被铺天盖地的垃圾广告、“大师”荐股所淹没；或者被赌博、色情等信息骚扰得不厌其烦。

此外还有一种情况，就是遇到“养号”的了。从你通过验证那一刻，对方任务完成，你们不再需要有任何后续。

那么问题来了：什么是养号？目的是什么？他们怎么知道你的姓名电话的？

Q：什么是养号？

A：所谓“养号”，就是黑灰产团伙通过各种方式和理由，把自己手中的帐号伪装成正常人，添加微信好友（一个号上限为5000好友），加满之后，再进行出售。

Q：养号的目的是什么？

A：因为这些号添加的都是真实用户，大部分被用于恶意营销中；某些养号者还会精准筛选特定人群，比如消费力强的年轻女孩、刚买房需要装修的房主、全职妈妈等，这些价格更高。

Q：他们是怎么知道你的资料的？

A：在当前隐私泄露普遍比较严重的环境下，大家在日常生活中的方方面面都有可能泄露自己的个人信息，而不法分子就会通过各种渠道购买这些资料。

对此，微信团队主动出击，表示：

首先，针对欺诈性质的添加好友信息，系统会自动筛选，对异常的打招呼加好友行为进行拦截处理，尽力防止坏人骚扰到大家。也欢迎用户反馈更多的信息，让狡诈的骗子无处遁行。

其次，会继续加强常规打击，对存在欺诈风险的帐号进行安全预警，向用户下发安全提示；对明显恶意骚扰打招呼的帐号会进行封号处理。

（系统下发的安全提醒）

如何提高防骗意识

1.善用添加好友的方式，能有效减少身份信息泄露风险，拒绝骚扰；

“好友添加方式”设置路径：打开微信---我---设置---隐私---添加我的方式

2.学会辨别添加好友的验证信息。不确定的信息不去理会，或者要求对方提供具体身份信息；

3.添加好友后，最好能够通过语音、视频、电话等直接方式再次确认一下对方的身份，安全第一；

4.添加了陌生好友之后，如果没进行过什么沟通，话题就涉及钱财要注意。微信系统的风险提示也需要仔细留意。

5.如果确认对方有恶意，请随时举报，提交充分证据，这样在审核确认后，坏人的帐号会被第一时间处理，防止他继续骗人。