爱奇艺宣布《爱情公寓5》将在2020年全网独播：贤菲成婚

IT之家12月23日消息 今天爱奇艺官方宣布#爱情公寓5# 海报，大家等待了将近6年的 《爱情公寓》最终季 《爱情公寓5》终于快要来了！

据介绍，2009年《爱情公寓》第一季开播至今已过去十年，爱奇艺爱青春剧场又一部重磅作品《爱情公寓》系列最终季《爱情公寓5》将于2020年在爱奇艺全网独播。

爱奇艺表示，

从友情到爱情，在一起就是最好的结局 。告诉我，看海报你猜到了什么？是不是你心心念念的结局呢？ 让我们一起期待#爱情公寓5婚礼# ~领衔主演 @娄艺潇 @李佳航MVP @孙艺洲 @李金铭Kimi ，主演@張壹铎 @成果成果成狗 @丸子万籽麟 ，特别出演@陈赫。

今年10月份，爱奇艺创始人兼CEO龚宇表示，除了作为主赛道的破圈、爆款内容，爱奇艺还将把针对性的圈内专项内容作为一个主要发力点，即辅赛道。此外，内容上的创新，同样重要。

爱奇艺首席内容官兼专业内容业务群总裁王晓晖介绍，2019年爱奇艺的内容投入超过200亿，2020年的策略是内容大投入，将继续保持这一标准。他还透露，2019年自制大剧上线数量同比增长超63%，自制重点综艺上线数量同比增长超21%，投入和数量全面超越版权综艺。

此前包括《大主宰》《鬓边不是海棠红》《爱情公寓5》《河神2》等在内的剧集一一公布，此外还有《这样唱好美》《奇葩说6》《青春有你2》《潮流合伙人》《乐队的夏天2》等综艺。