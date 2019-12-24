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美团饿了么等签交通安全守法承诺书：抵制闯红灯

2019/12/24 7:06:48来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月24日消息 据新华社报道，为推动外卖行业规范健康高质量发展，督促外卖企业落实交通安全主体责任，引导配送人员安全文明配送，12月23日，公安部交通管理局指导中国物流与采购联合会在北京举办即时配送（外卖）行业交通安全守法承诺活动。

据介绍，本次活动是创新社会治理、加强警社合作、警企共治的一次积极探索，是规范配送车辆行车秩序、强化配送人员交通安全的一项有益措施。活动上，美团外卖、饿了么、闪送、顺丰同城急送、达达—京东到家、点我达、UU跑腿等7家企业负责人共同签署了《即时配送（外卖）企业交通安全守法承诺书》，公开向全社会承诺：自觉遵法守规，落实交通安全主体责任；优化配送管理，预防和减少抢时间配送；加强教育培训，提高交通安全守法意识；深化警企合作，共治共创共享文明交通。200余名配送员代表分别签署了《配送员交通安全守法承诺书》，并公开向社会宣誓：学法守法，提高安全意识；服从管理，不越安全底线；争做模范，骑行车辆佩戴安全头盔，坚决抵制“闯红灯、逆行、占用机动车道”等严重交通违法，全力预防和减少交通事故。

公安部交通管理局和中国物流与采购联合会呼吁，广大外卖小哥、配送骑手要珍爱生命安全，自觉遵法守规，安全文明配送；广大消费者要给予配送人员更多理解和包容，合理要求配送时效，共同维护良好道路交通环境。

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关键词：美团饿了么外卖

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