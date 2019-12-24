中国大型农场增加，无人机厂商美滋滋

12月24日消息，据国外媒体报道，随着中国各地纷纷建立面积更大的农场，也需要更多的技术参与其中。中国最大的农业无人机制造商极飞科技预计明年公司产品销售额将翻一番。

图示：极飞科技所制造的农业无人机

极飞科技总部位于广州，公司联合创始人龚槚钦接受采访时表示，预计到2020年，其在国内市场的无人机销量将从今年的2.5万架增至5万架。农业无人机主要用于播种、施肥和喷洒农药。

“越来越多的农民正在把他们的小块土地变成大农场，”龚槚钦说。“这使得无人机更受欢迎。”

为了提高粮食生产效率，中国正在鼓励占农村人口大多数的小农户整合并成为大型集体农场的一部分。

“我们已经看到很多年轻一代离开农村去城市，”龚槚钦表示，“我们必须找到一个解决方案，让农民为满足城市化需求而生产出更好的粮食。”

极飞科技还推出了一款自动驾驶多功能车，比无人机便宜约20%，并计划将业务扩展到农村，让小农户可以轻松学会如何使用这些车辆。公司首席执行官彭斌表示，这种多功能车可以用在中国北部的果园和农田，当地的地势比较平坦。

上周在北京举行的公司智能农业会议上，彭斌表示，这种多功能车也更容易打入海外市场，因此公司在海外市场的销售额可能也会增加。

龚槚钦表示，中国对购买极飞科技产品的农民进行补贴，这也会推动公司销售额的增长。他说，补贴约占无人机和多功能车价格的三分之一。