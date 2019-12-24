2019，东南亚创业游戏规则巨变

“去东南亚买房！”月月欣喜的说道，“我买了芭提雅的公寓，现在就在走手续了。”

像月月一样去东南亚买房的人不在少数，基本上都是朋友带朋友。月月是个上海土生土长的小姑娘，之前一直在创投圈从事品牌公关工作。2012年6月毕业的她，在2013年1月就买了人生的第一套房子，在她看来，买房基本是上按照喜好来走，且不说房子如何、增值空间怎样，买的开心是最重要的。用时下最热剧《庆余年》的李沁台词来解释，那就是：我所买之房，必要我心中喜欢。

东南亚买房，不知何时成为了热潮。想要在北上广深搞套刚需房实在太难，光是落户就条条框框实在太多。“海景房、精装修、几十万就能拥有”这些话术无不吸引着海内外投资者前往看一看、瞧一瞧，更不要说近两年的出海和东南亚创业趋势了。

如果说东南亚是10年前的中国，那么现在不去更待何时。

“房产势必会带动当地的经济发展，对创业大环境的推动更不用说。”月月说投资房产她不是专业的，但她相信东南亚的发展整体是利好趋势。买房催生了各类房产相关公司的兴起，当时她要购房，一下子就有不少朋友给她推了国内外可联系的资源和企业。

月月的买房经历，只是东南亚投资万象的一个例子。

东南亚市场，巨头搏杀的下一个“战场”

2019年的国内创业寒冬，比以往任何时候都要冷的多。

我国创投市场日渐成熟，市场竞争愈发激烈，国内创投机构数量已超万家，大大小小的细分赛道上挤满了创业者，面对如此“盛景”，真正优质的项目却是凤毛麟角的，众多赛道也早已被头部玩家占据了大份额。

此外，融资、烧钱、再融资，“不惜一切代价实现增长”的死循环已被踢出2019的创业市场。如今的创企们都在勒紧裤腰带，把“盈利”奉为新的圭臬。

那么，创业者和投资机构又该如何从国内的创投红海中突围呢？

出海！拥抱尚待开发、充满无限可能的东南亚！

目前，东南亚已成为全球第四大互联网经济市场，是最受瞩目的新兴市场之一。

话虽如此，东南亚市场，真的这么香吗？这片尚待开发的广阔热土，是否真的适合创业和投资呢？

首先，持续的经济增长为创投提供了良好的环境。根据IMF的统计数据，目前印度、柬埔寨、老挝、越南等国家的GDP增速均保持在6.6%-7.3%之间，超过中国，位居全球前列，而菲律宾、印尼、泰国等国也紧随其后，尤其是新加坡、文莱、马来西亚的人均GDP已远超中国。

其次，庞大的人口基数为创业项目带来了巨大红利，反观当年刚刚迎来互联网热潮的中国，东南亚的创投热潮如今正在爆发，这也让东南亚成为全球增长最快的互联网地区。

猎云网根据公开资料，整理了2019年东南亚地区的部分融资情况。

看似基础设施尚不完善、实则保持跨越式扩张步伐的东南亚市场，已经成为众多巨头搏杀的下一个“战场”。

阿里收购电商巨头Lazada，滴滴投资出行巨头Grab，腾讯投资游戏巨头Sea……放眼望去，东南亚独角兽公司或多或少带着中国互联网企业的影子。苹果、谷歌、Facebook、亚马逊、软银等国际巨头，自然也不愿放过东南亚这块不容错过的香饽饽。

投中研究院最新发布的《东南亚科技创投发展报告》显示，近三年半来，东南亚科技项目获得了262.95亿美元融资，平均单个项目获得2030万美元融资。其中，中国资本是最大的资金来源。国内投资机构总计在东南亚投资了132.11亿美元，占东南亚科技类企业全球募资额的46.8%，将近半壁江山。

此外，随着国内的创企大量成功，“Copy from China”的模式逐渐与“Copy to China”获得了同等的关注度，一方面国内项目估值高，资金向寡头倾斜，竞争环境恶劣，另一方面，中国已经验证成功的模式正在对外进行快速输出，抢占当地市场。

顺为资本投资的KrazyBee早期就是模仿了已经在国内较为成熟的分期乐模式，小米也顺带通过KrazyBee一起卖货，一箭双雕。

那么，具体到行业领域，又是如何呢？

猎云网统计发现，东南亚的早期创企主要聚焦在电商、金融、房产、企业服务、医疗、O2O、汽车、文娱等领域，其中电商发展迅猛，主要围绕母婴、时尚类产品；金融服务主要是借贷和P2P；医疗涉及冻卵、医美等技术；房产涉及共享住宿；汽车主要是线上交易平台。

图源：volannews，经猎云网翻译整理

预测数据显示，2015-2025年，东南亚电商行业复合增长率将达到32%，而出行服务、在线媒体、在线旅游的复合增长率则将分别达到23%、18%、15%。

从上文给到的信息来看，不管是资金、技术还是商业模式，东南亚市场都看似具备了天时地利，但事实真的如此吗？2019年的东南亚真的如此顺风顺水吗？

未必。

烧钱、补贴行不通了，2019年重新定义东南亚创投市场

事实上，2019年，对于东南亚创业生态系统来说，是“改变游戏规则”的一年。

我们看到全球巨头抢先一步分割了东南亚的创业市场，我们也在担心，那些早期的创企面对这样的竞争能否熬过去？

在前两年铺天盖地的外媒报道中，我们可以看到东南亚出行巨头Grab和Go Jek曾大谈烧钱补贴的营销推广方式。

超级App的这一举措让印尼大部分科技初创公司备受启发。走进雅加达一家典型的购物中心，你都能看到领先的电子支付提供商提供的各种返现服务，包括OVO和GoPay，其返现甚至可以高达50%+。而印度尼西亚并不是唯一一个为了获取客户而烧钱的地方。就连Uber和Airbnb等美国顶尖公司也以烧钱著称，你烧的钱越多、市场份额和收入也随之增长。

但在今年年中，一些变化悄然发生。

WeWork及其IPO受挫让投资者对估值过高的科技初创企业更加不满。在这种审视之下，初创公司承受着越来越大的压力，被要求证明其巨额估值是合理的。也许这是初创企业生平第一次被要求像一家“真正”的企业那样行事。

盈利能力曾被视为锦上添花，而现在却成了创业这场游戏的主题。创业公司不赚钱，无异于耍流氓。或许，2019年的创业者们早就预见到了这一点，并决定采取行动了。

近日，印尼电子商务巨头Bukalapak宣布其联合创始人兼首席执行官Achmad Zaky辞职。与此同时，Bukalapak没有从公司内部提拔某个人，而是从外部任命了Rachmat Kaimuddin，一位在银行和商业咨询方面有丰富的经验的能者。而此举也被认为是该公司加强财务管理、提高盈利能力的一部分。

马来西亚汽车交易平台Carsome目标是成为东南亚地区的“汽车交易市场领导者”，该公司近期宣布完成5000万美元的C轮融资，并公开到明年年底实现“运营盈利”的目标。自2018年底以来，另一个明显的盈利导向出现了，尤其是在投资者方面。甚至连新成立的风险投资公司Kinesys Group都在强调“投资组合公司的可持续发展之路”。

风投公司正在投资非技术行业，如酒店餐饮业等行业被认为在可持续性方面有更明确的路径，从而增加了投资组合的多样性。除了发展他们自身的业务外，这些餐饮和酒店公司也期待着进行业务的数字化转型。

对于要融资的创业者来说，融资更难了——要向潜在投资者证明你的产品确实有需求，这已经足够具有挑战性了；更不用说向他们展示你如何在一段时间内盈利。那么，这将如何影响2020年的创业公司融资呢？对于处于后期阶段的公司来说，也许审查将更加困难。

基本上，在考虑一项潜在的投资时，风投公司对早期和后期初创公司关注的点有所不同。虽然投资者倾向于关注早期初创公司的潜力和机会，但他们会更多地考虑后期初创公司的增长。因为后期轮的创业公司已经有了一个产品，而人们正在使用它。

你的成长有多快？是否有向新的垂直或地理区域扩张的计划呢？有盈利的迹象吗？我们如何共同努力推动这一进程？如Vertex Holdings等领先投资机构认为，对早期创业公司投资仍不容小觑。

Salim Group企业风投部门也证实了他们对初创公司的偏好，因为初创公司被认为更具可塑性、且更容易培养。如果你正在为一家后期创业公司融资，这个预测并不是要打击你的积极性。事实上，生态系统的这些变化是创业公司建立一个更强大、自我维持的企业的触发器。

基于此，在东南亚，我们总结了2019年6大行业趋势变化：

1.细分领域领导者出现

新加坡2019年最大新闻是Carousell收购菲律宾分类巨头OLX的消息。OLX为来自世界各地的客户提供免费托管分类广告，以及一个可以供用户进行交流和经验分享各种相关话题的论坛，该公司随后与701Search合并。这两笔交易使Carousell的估值达到8.5亿美元（11.6亿新元），使该品牌成为东南亚分类领域的领军品牌。

除了Carousell之外，我们也看到了该区域不少新领域的后起之秀。

例如，创办于2014年的东南亚电商返现平台ShopBack仍在多个东南亚市场占据主导地位。

在块时尚女装市场，Love Bonito继续扩张，推向更多市场，而它的竞争对手Forever 21正申请破产，目前在新加坡只剩下一个奥莱店。

东南亚最大在线母婴类平台TheAsianparent今年7月完成了由复星锐正资本、复星母婴与家庭产业集团、京东、ATM Capital等机构投资的数百万美元C轮融资。本次融资后，公司将加速新市场业务的拓展，为全球更多女性提供安全可靠的社交空间。今年，该公司也加紧了对育儿空间的把握，准备推出自己的婴儿和孕妇产品系列。99.co、Carro等公司也分别在房地产和汽车行业积极扩大市场份额。

2019年出现了一批数字领域的领军企业，而投资者将继续大举押注这些东南亚公司。

2.盈利至上

今年另一个同样重大的新闻是WeWork的垮台。新闻媒体铺天盖地地报道WeWork如何从470亿美元的估值发展到几乎面临破产，而坏消息甚至还没有停止。WeWork的故事标志着人们对企业运营的看法发生了转变。在此之前，初创公司似乎只知道追求高速增长，它们催生了数十亿美元的独角兽公司。

然而，这些增长往往伴随着高昂的成本。由于这些价值数十亿美元的公司经常以不可持续的成本结构运营，这就导致了无利可图的资产负债表。他们也经常采取一种过于乐观的盈利方式。

但幻想遇上现实，一切崩溃。

突然之间，有关公司估值的说法开始转向盈利能力，而不是收入增长。正如本世纪初一样，我们看到了从用户增长到收入增长的转变。

今年，我们还看到了从营收增长到拥有良好业务基础或利润的公司的转变。在新加坡杂货配送创企Honestbee的案例中，我们看到的是身份神秘的创始人以及硅谷知名风投和韩国财团的巨资注入，但是再多的钱经得起烧吗？

事实上，东南亚的生鲜电商整体并不乐观。2011年在新加坡创立的RedMart，曾尝试建立自营的线上超市。但是折腾了6年，销售额才是新加坡线下超市Fairprice的0.7%。先后融资5500万美元的Redmart在2016年底以3500万美元的低价卖给了Lazada。

Honestbee遇到了和前者一样的问题，那就是商业模式的时间点和可行性。当其成本结构赶上业务基本面时，该公司不得不重组业务。

3.多货币战争升温

2019年，几家金融科技公司在新加坡成立。值得注意的是，英国金融科技公司Revolut去年10月在新加坡上市，与新加坡初创公司YouTrip、InstaRem和TransferWise展开竞争，后面三家公司都能让用户轻松享受到多币种钱包，而且汇率诱人。最近，叫车服务巨头Grab在金融科技领域掀起了波澜，它推出了GrabPay Card，作为与万事达持续合作的一部分。

据称，这是亚洲第一张无号码卡，有数字卡和实体卡两种版本。有了它，用户可以在任何接受万事达信用卡的全球商店消费，每笔交易都可以获得积分。总而言之，多币种的场景越来越热，玩家越来越多，为消费者提供了更多的选择和好处。也就是说，消费者不仅限于从一张卡中进行选择。

事实上，如今新加坡人通常会持有多达10张有效卡，包括他们的银行信用卡在内。

4.越南投资热

据DealStreetAsia报道，Golden Gate Ventures、Access Ventures、Burda Principal Investments、500 Startups、Jungle Ventures和Cyberagent Ventures等投资机构与越南签署了一项协议，将在未来三年向越南初创公司投资10万亿越南盾（4.25亿美元）。

该协议于2019年6月10日在越南风险投资峰会上达成。

越南风险投资峰会致力于联系所有的投资人。会上，VinaCapital还与Mirae-Naver Asia Growth Fun)达成了一项价值10亿美元的协议。协议显示，Mirae Asset向VinaCapital Ventures和Naver投资了一笔金额不详的资金，以帮助其投资组合中的公司实施扩张计划。

“越南正在获得更多国际投资人关注，我们相信他们将有足够的机会部署承诺的资金。”科学和技术市场研发部门部长Pham Hong Quat说道。

2012年，越南有400家创业公司，去年的数据显示创业公司数量已达3000家，2018年融资总额达8.9亿美元。

Golden Gate Ventures创始合伙人Vinnie Lauria强调，尽管越南在投资程序上仍面临挑战，但就愿意投资的风投公司数量表明，越南已成为该地区的关键战略市场之一。

5.加密公司沉寂

2018年见证了数字资产的衰落，比特币和以太坊等主要货币的价格从历史高位暴跌至2017年的价格水平。就在价格上涨的同时，2017年和2018年与加密相关的公司数量也大幅增加。

随着数字资产的衰落，全球活跃的加密公司数量也在下降。

2019年，似乎没有人再谈论加密货币了。从各种主要加密货币的低迷价格水平来看，在东南亚我们可能需要一段时间才能再次听到它们的声音。

6.共享单车下线

2019年，新加坡的共享单车经济正式消亡。准备出租的自行车曾经在狮城随处可见，但在ofo、oBike和摩拜等公司停止在新加坡的运营后，这些自行车现在已经消失了。即便是新加坡占主导地位的拼车应用Grab，也悄悄地将GrabCycle从其移动服务中移除。

事实上共享单车在新加坡从来就没有什么意义。新加坡全年天气炎热，当地人享受着高效的交通系统。

也就是说，共享自行车和电动滑板车从来都没有解决新加坡用户迫切的痛点。单纯从中国复制的项目或者中国项目的出海未必就能在东南亚生活得滋润。

Copy from China是目前东南亚创业的趋势，10年前在中国发生的故事正在东南亚上演。创业者希望打时间差，在新流量中成为下一个互联网、电商巨头。

然而，东南亚不是中国，水土不服亦是常态。

正如真格基金合伙人戴雨森所说，现在中国的企业家，对于进入全球市场已经有越来越充分的准备，而中国很多增长快速的新技术、新技能，也可以应用于东南亚，重点在于如何复制国内被验证的技能和经验。