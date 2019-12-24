腊月廿八火车票今日已可开抢，部分热门线路仍有余票

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IT之家12月24日消息 根据此前公布的春运抢票时间表，腊月二十六的票已开启预售，用户可通过互联网、手机客户端、电话订票可以购买2020年1月21日的火车票。而今日有媒体记者获悉，民众目前已可以购买2020年1月22日的火车票。
据中国新闻网报道，有记者从国铁集团获悉民众可于今日起购买2020年1月22日(腊月廿八)的火车票。目前北京至哈尔滨、长春、沈阳、武汉、合肥；上海至郑州、武汉、南昌、长沙；广州至武汉、南宁、成都、贵阳等热门线路仍有少量余票。
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