企业微信3.0降临，腾讯/阿里巴巴To B战事升级

2019年是企业微信动作频繁的一年，在C端增长见顶的背景下，产业互联网的企业服务赛道，硝烟升级。12月23日，企业微信在广州发布3.0版本和新的产品战略。新版本主要有两个核心变化：一是企业微信将首次支持企业微信发布朋友圈；二是企业微信外部群人数上限从20增加至100人。腾讯微信事业群副总裁黄铁鸣表示，当下许多行业已从增量市场转向存量市场，从资源驱动转向信息驱动，

“连接”是企业微信3.0的关键词。

他在发布会引用腾讯CEO马化腾的“产业互联网归根结底是to C的”的观点，表示企业微信对外连接11亿微信用户，让企业员工成为认证的服务，为企业实现数字化转型提供了基础。3.0新版本的企业微信践行张小龙提出的“人即服务”的理念，其客户联系功能保证了客户信息沉淀在企业CRM系统中。客户群扩容，开启朋友圈等功能，意味着个人微信与企业微信能够实现进一步打通，同时也有了更清晰的边界，作为腾讯To B的触手，企业微信打算在11亿微信体量中，建立一套完善的企业服务生态。

企业微信与钉钉的追赶史

企业微信运营合作总经理李致峰

企业微信作为腾讯面向产业互联网的七大工具之一，于2016年4月18日上线1.0版本，支持企业通讯录、公费电话等沟通功能和公告、考勤等简单的管理功能。而那时，同样面向企业沟通的产品钉钉已经上线一年有余，为企业用户解决工作团队的实时沟通问题。当时的企业微信定位为企业的OA，并由此开启了三年追赶钉钉的进程。2017年，企业微信与企业号合并推出企业微信2.0，并连接了微信支付以满足企业收付款需求，API接口和第三方应用也开始逐渐丰满。2018年，企业微信与微信消息可以互通，并且接入了硬件应用和设备。2019年，企业微信开始了更多商业变现的探索。今年8月，企业微信将调整单个员工的好友数上限为5万人，再到扩容无上限；开放了231个API接口，可以将已有的管理系统兼容，统一迁移到企业微信的工作台上。而此时企业微信已经依靠前期的SaaS版本积累了大量用户，腾讯微信事业群副总裁黄铁鸣表示，目前中国500强企业80%都在使用企业微信。过去企业微信的应用市场一直是免费的SaaS版本，在2019年4月19日企业微信推出商业化版本，主要盈利模式是第三方软件和行业解决方案通过平台售卖后，抽取实际售卖价格10%的抽成。2019年12月，商业化进程上，企业微信进一步开放了客户群发，大群权限，聊天记录，紧急语音通知，RPA功能。根据发布会当日披露的信息，企业微信目前已经服务了250万企业，月活用户为6000万。而在《钉钉商业生态系统及经济价值报告》中，截止今年6月30日，钉钉企业组织数已超过1000万，注册用户超过两亿。

企业微信目前已服务250万企业，月活用户为6000万今年6月18日，阿里巴巴集团CEO张勇通过全员信宣布了阿里新一轮的组织架构调整。在新一轮组织架构调整中，阿里巴巴集团将钉钉并入了阿里云智能事业群。无论在团队协作、开放平台、行业方案还是智能硬件，钉钉的功能与企业微信都高度重叠。根据七麦数据统计，截至2019年10月30日，在安卓客户端中，钉钉在各软件平台总下载量为13.77亿次，而企业微信为4.24亿次。

9·30变革后，企业微信跨出一大步

2018年9月30日，腾讯还进行了重大组织架构调整，新设云与智慧产业事业群(CSIG)作为一个独立的B端业务单元，以云计算为代表B端业务愈发受到重视。企业微信作为微信事业群(WXG)主要的B端业务，解决了企业沟通、管理等方方面面的问题，成为腾讯To B生态中重要的一环。

腾讯业务架构图（图/腾讯官网）

此次企业微信3.0版本的推出，是腾讯进军产业互联网的又一关键步骤，意味着企业微信与钉钉在企业级市场进入新一阶段的角逐。据官方介绍，在企业微信3.0版本中，员工可以根据不同的客户特征，搭建外部群聊来为客户提供多对一或一对多的社群服务模式，还推出了一套“效率工具”，包括整合“会议”、“日程”、“微文档”、“微盘”等办公功能。在发布会现场，企业微信还宣布目前已经有2.1万个第三方合作伙伴加入企业微信生态，超过470万个系统被接入企业微信。在最新的生态开放策略中，企业微信将为合作伙伴开放3项独有能力——连接微信、小程序、企业支付，13类390个接口，为合作伙伴提供8项支持。关于“开放”的问题，企业微信认为，他们提供“毛坯房”和水电路接口，由合作伙伴进行“精装修”，最后将成品交付企业。在这个过程中，企业微信要做的就是优化基础能力，并提供丰富的接口。

BAT在协同办公领域再聚首

有业内人士指出，企业微信面对的竞争者是传统SaaS厂商和其他C端巨头。企业微信对此回应称，腾讯更多的是为传统IM、OA厂商，如金蝶、泛微等赋能，并将其纳入到微信的生态中。这些厂商已经在行业中深耕多年，形成了自己的品牌和固定客户群体。企业微信行业拓展总经理卢青伟表示，深耕行业的传统服务商是微信的重要生态伙伴，企业微信将专注IM类产品的运用，同事会给合作伙伴了大量的空间。卢青伟表示，企业微信提供的是工具和平台，并不是一站式的打包方案，而是为公司赋能；相应的，公司也需要需要拥有运营能力，“就像运营微信公众号一样”，而这些赋能最底层支撑则是腾讯云。如果能通过生态衔接的方式与传统厂商达成合作，那么C端巨头则是企业微信不得不面对的激烈战场。除了钉钉，有一些同样背景雄厚的后起之秀，如字节跳动的飞书、美团的大象，都是企业微信潜在的竞争对手。2019年3月，字节跳动在新加坡设立了子公司Lark Technologies。2019年3月，“飞书”以Lark为名，开始向北美、亚太等地区的海外客户提供服务。根据第一财经商业数据(CBNData)和钉钉联合发布的《2018中国智能移动办公行业趋势报告》显示，预计到2020年移动办公市场规模将达到近500亿元，移动办公平台发展将进入第三阶段。至此，B（字节跳动）A（阿里巴巴）T（腾讯）在协作办公领域再聚首。巨头入局，各家都备足了弹药。而11亿的微信用户，无疑在企业微信在这场战争中继续开疆拓土的重要资本。