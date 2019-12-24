【IT之家开箱】vivo X30 Pro图赏：超小孔XDR屏，60倍超级变焦

IT之家12月24日消息 12月16日，vivo在桂林推出了vivo X30系列新品，全系列配备了与三星联合研发的Exynos 980芯片，支持SA&NSA双模组网，售价在3298元至4298元。IT之家在第一时间拿到了vivo X30 Pro，接下来就通过一组图赏来了解一下这款手机吧。

IT之家拿到的这款为秘银配色，包装盒内配有充电器、耳机、数据线和保护壳。

vivo X30 Pro搭载了全焦段影像系统，后置四摄集齐了专业摄影常用的黄金焦段：长焦摄影中经典的135mm焦段、人像拍摄鲜活灵动的50mm焦段、具备广泛适用性的26mm焦段以及带来广阔视野的16mm焦段。X30 Pro采用了1300万像素潜望式超远摄方案，把135mm焦段的大镜头装进小手机。为了充分发挥潜望式超远摄镜头的能力，技术支持60倍超级变焦。

vivo X30 Pro采用了独家定制的超小孔极点屏，开孔孔径仅为2.98mm，装下了一颗3200万像素的摄像头。

屏幕方面，X30系列的超小孔XDR屏在全场景下都有优秀表现，拥有1200nit局部峰值亮度，搭载最新发光材料配合P3色域，画面绚丽又降低屏幕功耗；200万比1超高对比度也让画面更加逼真清晰。

vivo X30 Pro上带来了GX代光学屏幕指纹方案，相比上一代产品感光面积提升61%，解锁时间仅需0.29秒。

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配置方面，vivo X30全系列配备了与三星联合研发的Exynos 980芯片，支持SA&NSA双模组网，4G-5G 双连接状态下，理论峰值下载速率可达3.55Gbps。Exynos 980采用A77 架构，相比上一代的A76性能提升20% 。续航方面，vivo X30系列采用4350mAh大电池+33W vivo FlashCharge的黄金组合。