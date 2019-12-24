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滴滴总裁柳青：平安夜饮酒乘客可能接到我的“电话”

2019/12/24 16:59:45来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月24日消息 今日，滴滴总裁柳青在微博上透露自己录制的一段语音将要在平安夜上线，提醒饮酒用户在“双旦”节期间别忘了报备，“希望我的声音能‘吓醒’醉酒的你。”

视频观看：点此链接

语音内容表示，“您好，我是滴滴安全大使柳青，酒后出行，平安回家。司机师傅已经结束了行程，您看看到没到你的目的地，下车记得带好手机钱包等随身物品。如需帮助，请联系客服。遇到危险，请及时拨打110。感谢您的接听。”

据了解，在圣诞、元旦节日期间（2019年12月24日-2020年1月1日），只要乘客按提示报备了酒后乘车，在行程结束后，滴滴将向乘客外呼播放柳青录制的到达提醒语音，提示乘客确认是否到达目的地，以及紧急情况下的求助办法。来自柳青的特别关怀将持续9天，双旦节结束后，外呼语音将恢复为机器人语音。

滴滴安全预防部相关负责人介绍，与平日只在少数特定地点进行问询不同，在12月24日、12月25日，12月31日、2020年1月1日四天，所有夜间（19:00-次日05:00）出行的乘客，都会在乘车界面收到是否酒后乘车的问询。

今年8月份，滴滴上线了酒后报备功能，司机和乘客均可报备。对于报备自己酒后乘车的乘客，平台提供“临时联系人”、“到达提醒”等服务。

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关键词：滴滴柳青

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