被iPhone折磨的最幸福国家：芬兰人寻找下一个诺基亚

IT之家12月24日消息 作为昔日的手机霸主，诺基亚对芬兰有着极为重要的影响，后期由于iPhone的出现以及一系列的决策失误导致诺基亚最终被收购。彭博商业周刊于12月18日发布《你好世界》芬兰篇，讲述了诺基亚对芬兰的影响以及目前芬兰当地有望成为“下一个诺基亚”的新型科技企业。

诺基亚曾经是芬兰的骄傲，直到2000年中期诺基亚都对芬兰的经济发展有着较大影响，全盛时期40%靠诺基亚拉动，市场上二分之一的手机是诺基亚的，但在2007年苹果发布了iPhone。

芬兰作家戴维·J·科尔德在接受采访时表示，诺基亚在芬兰的规模很庞大，它几乎影响了芬兰文化的一切。芬兰人对诺基亚很自豪，这是芬兰的成功。随后史蒂夫·乔布斯这个狂暴的资本家出现了，然后毁了这一切。当诺基亚开始衰退时许多人认为这是芬兰人的失败，许多人失业，包括工厂员工、软件开发者。在这种情况下诺基亚手机分布遭到了重创，被微软收购。诺基亚本来是世界之巅，人们十分失落诺基亚什么都不是了。虽然诺基亚现在还在制造东西，但主要是电信和基础设施方面。诺基亚以前给芬兰提供35000个工作岗位，而现在大约只有3500个。

而芬兰的这家名为Rovio公司或许不能取代诺基亚，却在芬兰掀起了游戏热潮。目前芬兰游戏和科技产业由Supercell游戏公司主导，后者目前只有300名左右的员工但却在去年创造了16亿美元，每天有1亿用户在玩他们的游戏，一些人花钱去升级他们的装备。而一家名叫Maria 01的芬兰公司目前政委130多家新兴公司服务，前者涉足包括游戏和软件开发在内的各个领域。目前芬兰人正寄希望于在新领域创造出“下一个诺基亚”。