苹果iPhone XR是今年每个季度全球最畅销智能手机

IT之家12月25日消息 根据Counterpoint Research的数据，iPhone XR是2019年第三季度最畅销的智能手机，这意味着它一直是今年迄今为止每个季度最畅销的机型。

iPhone XR于2018年第四季度中旬发布，因此该季度并未名列榜首，但此后它一直霸榜，轻松击败了iPhone 11。根据Counterpoint Research的Market Pulse的数据，iPhone XR是2019年第三季度全球最畅销的机型，占据了3%的市场份额。实际上，除了2018年9月的发布季度外，iPhone XR自2018年第四季度以来一直是每个季度全球销量最高的机型。仅iPhone XR就贡献了该季度苹果总销量的四分之一以上，使其成为苹果在所有地区的最畅销型号。苹果还调整了iPhone XR在中国和其他几个市场的价格，这有助于保持本季度的强劲需求。iPhone 11在发布季度内也进入了前十名。

第三季度最畅销的十大智能手机包括两部iPhone，三部低端三星机型以及一系列中国品牌：