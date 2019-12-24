特斯拉股价报收419.22美元创历史新高，马斯克乐开了花

北京时间12月24日凌晨消息，特斯拉股价周一刷新盘中历史新高420.42美元。截至收盘特斯拉股价上涨3.36%，报419.22美元，创新高。

特斯拉股价飙升，与三季度上扬的财报以及中国市场国产化项目的顺利推进有关。

10月23日特斯拉公布第三季度财报，与一季度7.02亿美元的净亏损、二季度4.08亿美元的净亏损相比，虽然三季度特斯拉的净利润同比2018年下滑了超过54%，但还是取得了1.43亿美元的净利润。

另外据路透报道，特斯拉与中资银行就至多100亿元的5年期贷款达成一致，特斯拉计划使用部分资金来偿还此前的35亿元贷款，其余部分用于上海工厂和中国业务。

在特斯拉股价突破420美元后，马斯克在社交媒体上调侃称，“哇…股价真高lol”。

去年8月，马斯克曾在社交媒体上暗示，将以每股420美元的价格将公司私有化“有资金保障”，并因此招致美国证券交易委员会（SEC）以误导投资人的罪名起诉。

在随后的16个月中，特斯拉股价在今年6月跌至三年低点，略低于每股177美元，然后回升并在周一突破420美元。

去年9月，特斯拉与美国证券交易委员会达成了一项和解协议，马斯克将继续担任特斯拉首席执行官，但需解除该公司董事长职务。