硬核！男子通过手术将特斯拉钥匙芯片等植入手中

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IT之家12月24日消息 近日美国男子Workman将他的特斯拉无线钥匙卡通过手术植入了他的手中，这样他就可以实现真正的“无钥匙开门”。
不仅如此，Workman还植入了能够让他打开办公室的门、登录他的电脑，甚至可以无线分享联系人信息的芯片，并且他的一只手中甚至还有磁铁，主要用来聚会时玩游戏。
之前就有将特斯拉钥匙植入体内的人，但像Workman这样极端的人还是少数，据悉他被一名医生、一名兽医甚至一家穿孔工作室抨击，但他最终说服了穿孔工作室来提供帮助。
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