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供应链预计明年苹果iPhone销量将增长10％以上，全靠5G

2019/12/25 8:54:09来源：新浪科技作者：于泽责编：远洋评论：

12月25日早间消息，据外媒报道，供应链报告指出，苹果公司明年iPhone的销售将实现两位数的增长，有迹象表明，很大一部分iPhone用户将升级5G。

一位苹果分析师认为，华尔街低估了iPhone在2020年及以后的前景。

Wedbush分析师的乐观看法基于多种因素，从早期的供应链信号开始。

展望未来，在结束了最近的亚洲科技之旅后，Wedbush分析师认为，iPhone的潜在需求仍然远远高于华尔街对2020年财年的预期，1.85亿/ 1.9亿的销量是苹果公司实现积极增长的底线。

苹果明年将采取一年两更的新机发售模式，而最新登场的是iPhone SE2，后面一批则是多款5G手机。

据产业链最新消息称，苹果正在打造的iPhone 12系列会包含四款机型，其中都支持5G网络，包含的屏幕尺寸分别是5.8英寸、6.1英寸、6.1英寸和6.7英寸。

此外，还有消息称，明年的新iPhone都搭载A14处理器，其中一个是5.4英寸版本，另外两个是6.1英寸版本，最后是6.7英寸版本，其都支持5G，支持IP68级防水等功能。

高端的iPhone 12系列后置三摄像头也会有调整，像素都升级至1600万像素，同时还将会提供ToF，这个镜头加入后会让苹果在AR上布局更加顺利。

从现在曝光的信息来看，至少有五个iPhone新版本将在2020年推出。

根据知名分析师郭明錤的消息来看，虽然新iPhone加入了5G网络，但为了市场份额，苹果不会提高太多它们的售价，其会将成本转移至产业链。

目前大约有9亿iPhone用户，Wedbush认为，明年将有三分之一以上的用户升级到5G。

“至此，Wedbush分析师认为，2亿部手机可能只是满足5G苹果智能手机需求的起点，因为在9亿用户群中总共有3.5亿部iPhone有机会升级。

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关键词：iPhone

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