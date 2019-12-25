闲鱼2019十大年度关键词：“脚踩五环半平米”夺冠，“AJ”被搜索3900万次

IT之家12月25日消息 今日闲鱼公布了2019年“闲鱼十大年度关键词”，它们分别是：脚踩五环半平米、盲盒、代经济、2块钱的快乐、只挂不卖、闲鱼式追星、老婆不让、节后鱼生、十动然鱼和蹲闲鱼。

信息显示，目前国内超一半90后是二手买手，90后和00后逐渐变成社会消费主体。在2019年的闲鱼，“AJ”被搜索了39067886次，“椰子”被搜索了了12947311次。有4万个潮鞋宝贝带着“涨”的关键词，闲鱼上潮鞋最高涨价41倍。在闲鱼的潮鞋玩家比例方面，年轻人占比约70%；其中90后约23%，95后约32%，00后约15%。

盲盒方面，在过去一年闲鱼上有42万玩家交易盲盒，盲盒的最高价格涨39倍。盲盒很像80后小时候收集的水浒卡，每一包干脆面里面的卡片都是未知的，盲盒也是未知的。

有盲盒爱好者表示，玩盲盒是因为是一份不算太贵的惊喜，每一次拆盲盒都心跳加速，结果往往不重要，很享受拆盲盒的过程。闲鱼上的盲盒爱好者会比潮鞋爱好者年龄稍稍偏大一些，主要集中在85后到95后之间。

据了解，在闲鱼上出现了许多奇特的“代替”业务，如“雪地和沙滩代写”、“代健身”、“代吸猫吸狗”等，2019年闲鱼有900万年轻人享受代替别人做事的快乐，有800万年轻人享受不用动手的快乐。

此外，在闲鱼中有92万人贩卖快乐；只需要2元钱，就可以加入好笑群，以共享笑话为乐。更有56万个宝贝只挂不卖，纯炫耀。有97万人在线捡漏直男们含泪挂上来的老婆不让玩的宝贝。此外，还有20万人在闲鱼蹲守宝贝。

郑爽卖衣服，张雨绮卖包，有100多位明星在闲鱼卖闲置物品，这也成为一种“闲鱼式追星”。

信息显示，今年“双11”之后一周，闲鱼上的成交量增长7成。这一年每个掏空钱包的节日之后，都有人默默去闲鱼寻找回血的机会，这就是“节后鱼生”。今年女生们收到礼物依然十分感动，然后转身就挂上闲鱼，其中上海女生最容易“十动然鱼”。