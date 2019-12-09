女生自用、渣男前任、只能面交……闲鱼故事汇！

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作为IT之家小编一枚，汐元买过很多手机。

原因说来惭愧，既不是出于对搞机的热爱，也不是钱多骚得慌，而是我这个暴脾气上来容易摔手机。

和长辈吵架的时候摔手机，和女票吵架的时候摔手机，和自己吵架的时候摔手机……摔得稀烂的那种。

每摔一次都得换个新手机，正常人家哪经得起这么折腾？大家别学我。

渐渐的，摔完之后，汐元只换得起二手了，于是《闲鱼》成为汐元的好伙伴。

2018年初，汐元摔了一部IT之家同事的iPhone 7 Plus。

那位土豪朋友一直没提起，直到2018年底，才向汐元索要。于是汐元打算在《闲鱼》上重新买一台一模一样的二手iPhone 7 Plus给他。

当时iPhone 7 Plus的市场价还不低，256GB大多在3500元以上。汐元找了半天，找到了一个报3000出头的卖家，算是挺便宜的了。

那时汐元在《闲鱼》上的经验还不太多，简单问了两句，稀里糊涂就打算拍下了。

不过，就在汐元准备付款之前，也不知是哪里来的警觉心驱使汐元点开了卖家的交易记录。

汐元发现，这个人的交易历史中，不同版本的iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6等手机都卖过。

看起来像个手机贩子。

再联想他出的价格真的低，越想越不靠谱。然后汐元就果断放弃了这家。

后来在闲鱼上混多了，方觉这样的卖家十之八九是个坑，打心眼儿里为自己当时的机智喝彩。

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算起来，这一年多汐元在闲鱼上大大小小也买了不少的东西，还真没被骗过，同时染上了一个怪癖：在网上看大家分享的被骗经历。

例如，A同学，想在闲鱼上买一个iPad 3，转了一圈，看中了一位女生挂出的iPad，说是“女生自用，急着用钱忍痛出售”。

这卖家的交易记录只有这一台平板，看着是第一次上闲鱼的个人卖家。只有一个疑点：她一开始挂的是白色iPad，后来又变成黑色了。不过这个疑点A同学没放心上。

简单交流后，把价格从480砍到400元，A同学就让卖家发货了，注意，是快递到付。

然后快递到了时候，A同学因为取快递的人多，没检查货付了钱就走了！

回到家一把玩，发现哪是什么iPad 3，而是iPad 1代！

扑街！

这个案例中，A同学失误在以下几点：

轻易相信有效信息不多的卖家。

购买过程中发现疑点没细究。

付款没走闲鱼平台

收货时没有验货。

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再看看同学B，差一点上当，和汐元一样，是在最后突然清醒。

我们简单介绍一下

某一天，同学B在闲鱼上看到有人2800元出售一台索尼A7R2微单。

▲图片来自知乎网友

这相机当时正品卖2万多块钱。同学B被震惊了，抱着试一试的心态和卖家聊了起来。

卖家是个女生，商品介绍上说着相机是前男友送的，怕睹物思人所以想卖出去。同学B根据对方留的QQ号去了解详情。

同学B和卖家交流的时候发现不少疑点，例如，这个从卖家的配图上一看就是专业玩相机的，应该不会把这么贵的相机贱价出售，还有这价格低得有些离谱，然后对方居住地和发货地点也不同……

▲图片来自知乎网友

然而这些疑点同学B在卖家的忽悠下都将信将疑地接受了。

真正让同学B开始严重怀疑的是卖家谈妥后发了一个购买链接，链接点开后乍一看是闲鱼网站，但细心的同学B发现这个链接的网站有很多问题，例如地址修改不了，还不能点收藏，关键是，登陆页面随便输入什么都能登上……

▲图片来自知乎网友

很显然，这是个假网站！

意识到这一点后，同学B就可以确定对方是个骗子了。至于结果，就不用汐元多说了吧。

这个案例中，骗子的特征可以总结如下：

故意将很贵的东西贱价出售，吸引人注意；

诱导买家离开闲鱼平台，到微信或QQ上交流；

聊天过程中故意显得自己不在乎买卖买不买，但当买家确定要买的时候，态度立刻变得积极，催促买家下单。

发外部链接，以各种理由让买家在他的链接上付款

居住地址和发货地址不一致

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同学C遭遇的骗局也很典型：线下面交。

是这样的，同学C某日在闲鱼上看中了一款三星S8+手机。

可是，卖主写明，只支持成都当面交易，而同学C不在成都，又很想要这个手机，所以让她在成都的哥哥走了一趟。

交易的时候，她哥哥发现卖主是个专门倒卖二手手机的，交易地点还在太升南路恒大广场的一个店里。

不过，手机本身当场验证倒是没发现什么问题，只是对方称先付款才能给发票。同学C抱着对人性的幻想，把3000元给了卖主。

然后，问题来了。对方称这个手机里还包含一个咨询费，每个月要交接近400块钱，交10个月！

▲图片来自知乎网友

这一点卖主之前完全没说过。

意识到骗局后，同学C慌了，要退款，不交易了，对方显然不愿意。

幸而她哥哥在那里和对方争执了一会，要回了2500元。因为担心对方人多，也没有再敢多啰嗦。

同学C是个女生，怕事儿，并且要回了2500块，被坑的那500块也就当吃一堑长一智了。

当然，汐元觉得，这个需要量力而行，条件允许的话，还是要坚定维权的，报警什么的，都可以。

这个案例中，也有一些值得我们警惕的：

同城面交，一定慎重，异地托人面交，更不可取。

手机内部包含各种费用，是骗子经常玩的套路，买之前一定要问清楚。

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上面同学A、B、C的案例均来自知乎网友的分享。

类似被骗的案例太多了，骗子们的套路层出不穷，不是汐元在IT之家发一篇文章就能说完的。

但是，套路千千万，避坑的方法却是可以归纳总结的。汐元在网友们被坑的案例中淫浸久了，也能总结出很多避坑的要点。

记住这些点，在闲鱼上你就可以避开90%以上的骗局（可能和上面案例中总结的有重复）。

1、注意看价格，别贪便宜！

买任何东西，先了解它在二手市场当前的均价。例如二手256GB的iPhone XS现在卖5000元左右，那种两三千的一般就别考虑了。

2、看芝麻信用和实名认证！

芝麻信用和实名认证任何一项没授权最好就别考虑。尽量选芝麻信用评分“极好”的卖主。

3、看交易记录和评价！

比如你买手机，看到卖主交易历史上大部分都是手机，说明他可能是手机贩子。如果他的交易历史品类很杂，很可能是个人卖家。另外，如果卖家卖了很多东西，但是评价很少，这种一般也别选。

4、线下面交需谨慎！

一方面，面交你很难在短时间内验证产品的真假、有没有暗病，特别是电子产品，后来发现问题你也很难再找到对方。如果面交，最好选择能事后找到对方的地点，别在地铁站、咖啡馆这样的地方，最好携伴同行。

5、交易的过程千万不要离开闲鱼平台！

这个很关键，一旦出了问题，只有在闲鱼平台内的记录才会被认可。想办法让你脱离闲鱼平台的，九成是骗子。

6、不要提前确认收货！

在确定卖家的货没毛病之前，千万不要提前确认收货，否则出了问题钱很有可能拿不回来。

7、不要答应货到付款！

卖家要求快递到付的，十之八九是骗子。当你把钱给快递后，各种扯皮都会发生。

8、卖家给链接或二维码的，一概拒绝！

交易过程中，卖家给链接或二维码让你付款或走其他什么流程的，统统拒绝。

9、拆货的时候最好拍视频！

总总被骗然后维权的案例中，拆货的时候拍的视频，都会成为关键的证据。

10、小姐姐卖老古董的，别碰！

这主要是针对电子产品方面，有漂亮姐姐卖一些看着比较旧的机型（苹果产品居多），一般都是骗子。

看到“女生自用”、“前男友”、“公司年会抽奖”、“XXX送的”这类字眼的，提高警惕！

骗子通常都爱刻意编故事，而且老一套，碰到上面这类描述的，一定要落实清楚，谨慎仔细。这些故事的潜台词是“没有购买凭证”，别轻信。

11、商品描述出现官方渲染图的，或者淘宝风格图片的，忽略！

这种一般是商家，那你不如直接去淘宝买。或者就是纯粹的骗子，货有问题才会发渲染图。

12、卖家居住地和发货地不一致的，警惕！

这种一般也是冒充个人的商家或者骗子。

13、交易过程中催促你付钱、确认收货的，警惕！

正常卖家除非急需用钱，一般不会催促买家，催促付款、收货的，大部分出于骗子心理。

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提到闲鱼这样的二手平台，包括IT之家编辑部同事在内的大部分人第一反应是“水很深，不敢买”。但汐元觉得，只要把握技巧，还是能淘到让人满意的二手货的。

上面这么多要注意的地方，总结成三个点，就是：别太贪便宜，多和卖家交流，发现疑点别放过！

祝大家省钱快乐！