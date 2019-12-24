一个“二维码”的微信成长史

IT之家12月24日消息 上周，有关二维码之父原昌宏的话题连续冲上热搜榜，“原来二维码是上个世纪的东西？”“二维码来自日本？？”……

二维码之父原昌宏也感到意外：

开发二维码时只想过用在工业方面，作为移动支付手段是完全没想过的。 从未考虑过收取专利费，因为申请后会不利于二维码的发展，我希望二维码能被更多人使用。

从2011年微信上线以来，二维码已经成为中国街头巷尾的风景，也伴随着国人出境游的步伐走向海外。微信的发展史，也是一部“码”的成长史、进化史。

微信官方总结表示，

2011年12月份，微信3.5版本带来了支持扫一扫二维码添加好友，加好友更快捷；

2012年8月份，微信公众平台关注公众号支持扫二维码；

2013年8月份，微信5.0版本扫一扫功能上线，可用扫条形码、图书和CD封面，街景翻译等，微信支付上线后支持扫二维码一键支付；

2014年9月份，微信5.4版本支持查看图片中二维码，用户通过二维码面对面收款，刷卡支付上线，刷卡会生成一个动态的二维码和条形码，店员扫码完成收银。

2016年9月份，微信支付推出“微信买单”功能，商户无需开发，一分钟完成签约并下载收款二维码。

2017年1月，小程序上线推出“葵花码”，11月小程序覆盖200多个行业细分类目，12月微信支付绑卡用户超8亿。