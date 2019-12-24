微信朋友圈广告上线首条评论功能，你能和品牌主/明星互动了

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IT之家12月24日消息 据微信官方表示，微信朋友圈广告现在面向品牌主开放评论区首条评论功能。用户收到广告的同时即能看到品牌发布的首条评论，同时，用户可以回复品牌的首条评论，品牌也可以选择回复用户。
另外，除了可以搭配一般朋友圈广告形态，首条评论功能同时支持叠加“明星送祝福”。形成明星和粉丝之间的互动。
据介绍，微信朋友圈首条评论功能也是第一个与大家见面的2020年微信广告春节限定产品，已经开放招商。
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