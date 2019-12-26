WPS Office 2019与统一操作系统UOS完成适配

据官方宣布，近日，WPS Office 2019 for Linux专业版办公软件与统一操作系统UOS完成适配工作，WPS Office 2019 for Linux版办公软件，是一款兼容、开放、高效、安全并极具中文本土化优势的办公软件。

WPS Office 2019 for Linux专业版办公软件支持国内外主流软硬件系统，其图文混排功能、计算引擎和数据处理功能、动画效果设置、公文处理等，可以充分满足国内外企业级和个人用户在Linux体系下高效办公的要求。

WPS Office 2019 for Linux版本在总体性能进一步提升，针对文档安全、云文档和云协作等目标，WPS Office 2019 for Linux版均可提供更完美支持。WPS在Linux平台的用户使用习惯和体验与Windows平台完全一致，用户可实现无缝衔接并直接投入使用。

WPS Office 2019 for Linux版本融入了一系列全新应用来满足政府和企业用户在日常办公中的需要，减少运维成本，提高办公效率。新版本基于文档提供统一入口、多元化的创作场景，以更简约的形式、便捷操作来实现用户的办公诉求。

目前，统信软件已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等厂商开展了广泛和深入的合作，与国内各主流整机厂商，以及数百家软件厂商展开了UOS全方位的兼容性适配工作。