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Microsoft 365消费者版曝光，包含Windows 10 OS订阅

2019/12/26 15:05:37来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月26日消息 越来越多迹象表明，微软将以Microsoft 365 for Consumers捆绑包的形式向消费者提供集成统一的应用程序和服务。

据外媒ZDNet的Mary Jo Foley称，该捆绑包包括Office 365个人和家庭产品，不带Windows 10 OS，但带有Teams for Life（Microsoft Teams消费版，可能还包括密码管理器）。

根据WindowsUnited的消息来源，现在有新的传闻表明订阅服务实际上可能包括Windows 10 OS系统。

其表示：

我们已经收到熟悉此项目的可信赖来源的确认，Microsoft 365实际上将为消费者提供Windows 10 OS。

但这并不意味着每个PC购买者都将被迫每月向微软发送一笔付款，以保持其OS正常运行（尽管这是Office 365用户要做的事情）。根据WindowsUnited的说法，该订阅将包括Windows 10常规用户无法使用的特殊Windows 10功能，这意味着它将是增值产品，而不是Windows的基础版。

爆料称，预计Microsoft 365 for Consumers不会很快上市，Mary Jo预计它将在2020年夏季上市。最初预计是2019年夏天。

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关键词：微软365Windows 10

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