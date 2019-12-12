谁能让我不忘事？坚果Pro 3闪念胶囊亮了

事情一多，就容易忘，相信大家都有这种困扰，特别是已经工作的小伙伴，忘这忘那，很糟心。



有什么能让我们不忘事的办法呢？

作为IT之家的小编，汐元尝试过不少可以帮助我们管理任务的软件或硬件。

例如市面上日程管理类App、手机自带的提醒应用，三星Note系列的SPen也有类似的功能，还有就是坚果手机上的闪念胶囊。

本文我们不妨从中各举一例，来看谁更好用。

记事

如果你只是为了不忘事，那么记事其实只有一个要求：简单快速。

市面上的日程管理App有很多，汐元就以自己常用的某款（就叫它X App吧）为例。

要记事，你得打开软件，然后在日历视图中添加任务，更详细一点的话，还要设置时间地点，挺麻烦。

关键是在手机上打字，效率很低，虽然有网页版，可以同步，但相信大家大部分时间都不在电脑前的。

手机自带的提醒应用，我们不妨以iPhone自带的《提醒事项》App为例，其实逻辑和X App一样，只是功能、界面更简洁纯粹。

三星SPen的记事方式比较不同，通过息屏快写功能，你可以迅速写下接下来的任务，然后把它钉到息屏页面上，可以随时随地添加。只是手写有时候也挺繁琐的。

闪念胶囊更为直观，以10月末刚发布的坚果Pro 3为例，当汐元想到“今晚8点要看IT之家评论”时，只需要按住闪念胶囊的专属按键，对着手机说一下就可以了，比手写、打字都方便。

提醒

任务记下了，怎样才能不忘记呢？这就需要提醒功能了。

提醒，汐元将之分为主动提醒和被动提醒。

主动提醒，其实就是定个推送和闹铃。这个大家都有。

汐元其实更关注被动提醒。被动提醒的意思，其实就是任务记下了，在它完成前你能看到它的频率。

X App和iPhone的《提醒事项》，你需要打开软件才能看到接下来要做啥。若你没有这个习惯，打开这类App的频率是很低的，意味着你很可能错过任务的时间。

当然，你可以将提醒内容收集在手机负一屏上，但是，负一屏信息杂乱，而且相信大部分用户看负一屏的频率也是很低的，

总之，不太实用。

三星SPen的息屏快写钉到息屏页面上时，就不一样了，我们用手机的频率很高，只要用，就能看到。

可是啊，当它隔一段时间后，就会自动变成缩略图标的形式，要点开才能看！

晕！

闪念胶囊，它的关键其实在于专属按键，按一下，就能看到提醒。人们对实体按键总是有本能的按压欲望，你把手机拿在手上，就有很大的可能按它，并看到提醒。这个频率其实也很高。

整理

任务列表累积多了，哪些已完成，哪些没完成，哪些要删掉，哪些要延迟，得整理。整理的关键也是方便快捷。

先看X App，同样，你要打开App才能整理。

它提供的功能是很丰富的，但也正是因为丰富，你在用的时候可能会被一些不明所以的功能选项干扰。

相比之下，iPhone的《提醒事项》整理逻辑更简洁直观一些，删除、加标以及延迟等，都可以无脑完成。

三星SPen的息屏提醒，由于纯粹是手写的，整理起来就比较麻烦了，例如删除的时候你得用笔擦掉它。

值得一说的是闪念胶囊，你把它呼出来后，点击其中一条事件，就可以直接在放大的交互框中进行整理，无论是标记还是删除等等，都很直接，不需要多余的步骤。

总结

记事提醒工具，其实核心要求就两个：方便、高频，然而能做到这两点，同时又好用，也并不容易。

综合上面对不同核心功能点的对比，很容易发现，坚果Pro 3的闪念胶囊在各个功能点上都很实用，很便捷，而其他的解决方案，或多或少存在实用性问题。

而如果你对自己经常忘事耿耿于怀，闪念胶囊，显然值得一试。



