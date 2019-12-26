3399元至4499元，OPPO Reno3/Pro 5G视频手机正式发布

IT之家12月26日消息 今天下午，OPPO在杭州国际博览中心正式发布了OPPO Reno3和OPPO Reno3 Pro 5G系列手机，其中OPPO Reno3 Pro搭载了高通骁龙765G芯片，内置集成SA/NSA双模5G网络模块。OPPO Reno3搭载联发科MediaTek天玑1000L，支持SA/NSA双模5G网络。

5G视频手机Reno3全系标配SA/NSA双模5G，售价公布：

Reno3 Pro 8GB+128GB售价3999元，12月31日正式开售。Reno3 Pro 12GB+256GB售价4499元，1月10日正式开售。

Reno3 Pro 5G-经典蓝8GB+128GB售价4199元，将于1月10日线上线下同步开售。

Reno3 8GB+128GB售价3399元，Reno3 12GB+128GB售价3699元，12月31日正式开售！

OPPO Reno3 Pro搭载了高通765G芯片，内置集成SA/NSA双模5G网络模块。实际商用网络环境下，Reno3 Pro下载速度最高速度达1Gbps，约等于120MB/s。

OPPO Reno3 系列上，OPPO首发QQ 5G 1080P高清视频通话，随时随地视频聊天更清晰。在5G网络下，腾讯视频可以实现同屏多视角直播，用户可以自主选择多个视角观看直播，临场感远远超过4G。

OPPO Reno3 Pro上，采用了独特的360度环绕式天线设计，全方位布局，无论怎么握持，信号依旧稳定；同时，四根天线轮切评估信号，5G下载速率最高提升30%。

OPPO Reno3 Pro支持5G+Wi-Fi双通道技术，5G移动网络和Wi-Fi可以同时工作，实现网速叠加，达到了当前智能手机可以到达的速度极限。在理想的实验室网络级别环境下，网络下载的总速度可提升28%。

OPPO Reno3Pro搭载了5G智能调度系统—Smart 5G，按需分配带宽和电量。4G能力能解决的事情用普通网速；需要用到5G的时候，无感切换到高速网络。在模拟用户使用习惯的测试中，相比于没有Smart 5G的手机，续航能力可提升约30%。

OPPO Reno3系列搭载30W充电功率的VOOC闪充4.0，20分钟充到50%电量，30分钟充到70%电量，搭配4025mAh超大电池。

OPPO Reno3 Pro拥有行业内目前比较成熟的四摄镜头组合，搭载了4800万超高清主摄，1300万长焦，800万超广角和200万黑白镜头，可以协作实现5倍混合光学变焦和微距拍摄。同时，它还拥有超清夜景功能，广角、主摄、和变焦都可以留下更清晰、真实的夜色。

OPPO Reno3 Pro 拥有3200万超清前置摄像头，搭配AI美颜算法，可以识别肤色特点和当前环境光线，为你定制美颜方案，使肤色真实细腻，拍出专属于你的美。

OPPO Reno3 Pro再次升级了视频防抖的标准，带来全新的视频超级双防抖体验。在前代技术的基础上，新增了广角镜头的超级防抖Pro模式，利用广角的大画幅来实现更加极限的防抖效果，取景画面面积比超级防抖增大了87%。同时，我们按照抖动幅度从小到大，划分了十二级防抖场景，覆盖用户从日常生活到极限运动的拍摄需求，稳住每一个你想记录的瞬间。

OPPO Reno3系列搭载的即录APP，让剪视频变得像一键P图一样简单。只需要打开APP，选中想剪的视频文件，添加滤镜和字幕，点击生成，一条可以发朋友圈、抖音的视频就完成了。轻松拍摄，极速分享，一气呵成。

OPPO Reno3 Pro在摄像头、屏幕和指纹模组等部件上，做了全面的轻薄化升级，机身厚度仅7.7mm，重量只有171g：前置屏内摄像头大幅降低了厚度和重量，屏占比达到了92.1%；柔性曲面屏，颜值出众、手感更佳；全新的超薄光感指纹，将指纹模组的厚度减少了90%。

OPPO Reno3 Pro拥有四款灵感来源于自然天象的颜色：灿烂耀眼的日出印象，浪漫优雅的蓝色星夜，高贵深邃的月夜黑，朦胧温柔的雾月白。其中，蓝色星夜采用了全新一代AG磨砂工艺，不仅防指纹，整机的光影效果也更贴近星夜朦胧美感；而雾月白，是薄雾粉的升级版，粉色和白色的渐变更加丰富，闪烁着珍珠一样的光泽。

还有Pantone 2020年度代表色经典蓝定制版。

OPPO Reno3 Pro搭载高通骁龙765G高性能CPU，最高内存组合达到12GB+256GB。同时，它还配备了一套立体液冷散热系统，手机高速运转时可以快速散热，让你尽享游戏、视频影音带来的乐趣。

OPPO Reno3 Pro采用一块6.5英寸高采样率、超高亮度和广色域高色准的顶级OLED屏幕——90Hz高感曲面屏，屏幕刷新率达到了90Hz，每秒可显示90帧画面，无论刷应用、看视频还是玩游戏，画面流畅无拖影，视觉体验更爽快。

OPPO Reno3 Pro配备大音腔双扬声器，机身顶部是超线性扬声器，振幅更高声量更大；底部使用Bass材料进行填充，做到了等效1.0CC超大音腔扬声器。支持杜比全景声的沉浸式声音体验。

OPPO Reno3 Pro是首款出厂搭载ColorOS7的产品：①全新的图标体系，设计上更简约，在OLED屏幕上长期使用时更加舒适；②90Hz屏配合Quantum量子动画引擎，操作更流畅；③全天候暗色模式，将暗色模式与护眼模式叠加，自动适应第三方应用，视觉体验更舒适；④闪回键、三指截屏、微信智能选图等功能，操作更便捷高效。

OPPO Reno3搭载全新双模5G芯片MediaTek天玑1000L，支持SA/NSA双模5G网络。CPU及GPU均采用ARM全新旗舰架构，高帧率模式下运行大型游戏更爽更顺畅，让每一次游戏都如临其境。它还拥有6400万超清四摄和3200万美颜前摄。同时，除了同样优秀的超级视频双防抖，Reno3更具有多种专业视频拍摄功能，一部手机即可完成电影级的质感拍摄。