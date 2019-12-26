《华尔街日报》称华为崛起因受中国政府巨额补贴，华为：报道不负责任

IT之家12月26日消息 《华尔街日报》25日发文称，华为的崛起受益于中国政府的巨额补贴，对此华为今日发表声明称，《华尔街日报》频繁针对华为进行不负责任的选择性报道，对华为的声誉造成了巨大的影响。华为保留采取法律措施维护自身声誉的权利。

以下为华为回应全文：

华为是一家100%员工持股的民营企业，过去30多年来，华为每年坚持将销售收入的10%到15%投入到研发，过去十年累计研发投入约730亿美元。2018年华为研发费用高达150亿美元，在《2018年欧盟工业研发投资排名》中位列全球第五，远远超过思科(25)、诺基亚(27)和爱立信(43)的排名。2009到2019年，华为在5G领域的研发投入超过了40亿美金，超过了欧美国家主要设备供应商5G研发投资的总和。巨额的研发投入驱动了华为的创新和发展，这是华为成功的关键因素。

华为与中国政府的关系和其他在中国经营的私营企业与中国政府的关系没有任何不同。我们与在中国的其他高新企业(包括外资企业)一样，享受了中国政府对高新技术企业的政策支持，除此之外没有任何特殊待遇。华为公司的运营资金主要来自于企业自身经营积累及外部融资，而不是政府补贴。过去十年企业自身经营积累占比接近90%;公司的外部融资操作都是市场化运作，债务成本符合市场水平。

事实上，在中国，满足条件的高科技企业(包括外资企业)都有权申请中国政府的相关补助，主要用于支持研究项目，华为也是通过正常渠道申请相关补助。正如报道中所说，西方国家对高科技研究项目给予补助的情况也十分普遍。过去十年，华为累计获得的国内外研发相关政府补助金额不足收入的千分之三，2018年的政府研发补助只占收入的千分之二。

近来，《华尔街日报》频繁针对华为进行不负责任的选择性报道，对华为的声誉造成了巨大的影响。华为保留采取法律措施维护自身声誉的权利。