OPPO吴强：2020年头部手机厂商不会有谁死掉，但排名或有变化

网易科技讯12月26日消息，OPPO今天发布了一体化双模5G新品Reno3系列。其中，OPPO Reno3搭载了联发科天玑1000L 5G芯片；而OPPO Reno3 Pro则搭载了高通骁龙765G 5G芯片。对于明年5G手机市场的发展态势，OPPO副总裁、全球销售总裁吴强会后接受网易科技等媒体采访时表示，从目前发展情况来看，头部手机厂商不会有谁死掉，但排名应该会有变化，这主要看谁犯的错误更少。

2020年底OPPO将有千元5G手机

2019年被称为5G商用元年。今年6月，工信部颁发了5G商用牌照，比预想中来得更早。来自中国信息通信研究院发布的数据，今年11月国内5G手机出货量达507.4万部，环比增长103.5%。

2020年也被认为将是5G手机的爆发期，来自中国移动的预测，明年年中5G终端既有5000+的高端产品，又有3000左右的中端产品，而到2020年底，除了中高端产品，还会推出价位在1000-2000的产品。

吴强也透露，明年上半年OPPO发布的3000元价位段以上的新品将都是5G手机；预计到明年暑期的时候会推出2000元-3000元价位档的5G手机；明年年底的时候将有1000-2000元价位档5G手机。

对于行业看好的5G换机潮，吴强则相对较为保守一些。他认为2020年不会爆发大规模的换机潮，4G已经满足了用户绝大多数场景需求，5G使用场景目前还未太多，虽然随着运营商5G网络的建设和完善，5G手机销售速度会加快，但是对消费者来说更多是被动换机，而不是主动换机。

“消费者换机时会考虑升级，换5G手机，但不会主动考虑想要5G手机。这有很大差别，一个是主动，一个是被动。因此，2020年不会有主动换机潮出现。”吴强表示。

头部厂商不会有谁死掉

2019年全球智能手机市场下滑，对手机厂商来说2020年充满着未知和挑战。吴强认为，2020年会是5G手机快速发展的一年，从目前势头来看，手机市场不会有太大变化，头部手机厂商不会有谁死掉，但排名会有变化。

“这主要看谁犯得错误更少，特别是致命性的错误，如果犯错了就会一落千丈。”吴强表示。

对于OPPO来说，2020年最重要的规则就是回到正确轨道上来。“过去两年，OPPO从产品到销售很多工作都出现了偏差，管理者思维模式和方法已经被固化或者僵化了，但市场环境发生了变化，甚至竞争对手也发生了变化，很多已有的方式已经不再适应，甚至会起到反作用。”吴强表示。

因此，2020年OPPO还是要回到本分，坚持做正确的事情。

对于在R系列全新升级和规划的Reno系列来说，2020年将回归到正常的产品发布节奏。

“我们会保持一年两代产品，Reno3算是2020年的第一代，2020年Q3会发布第二代。”吴强透露，“2020年Q1将会发布骁龙865的旗舰产品，另外，明年还会发布OPPO智能手表产品。”

此次，OPPO发布了真无线耳机OPPO Enco Free。吴强表示，OPPO已经不止是一家手机公司了，智能手表、智能耳机符合了未来万物互联的战略。“OPPO要抓住万物互联的主要入口级产品。”

据了解，在今年12月份，OPPO未来科技大会上，陈明永曾表示：“未来三年，OPPO将投入500亿研发预算，除了持续关注5G、人工智能、AR、大数据等前沿技术，还要构建底层硬件核心技术以及软件工程和系统能力。“