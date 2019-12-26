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OPPO Reno3/Pro 5G手机现场实拍图赏：全面轻薄，自然天象颜色

2019/12/26 17:16:01来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月26日消息 今天下午，在杭州国际博览中心OPPO正式发布了OPPO Reno3和OPPO Reno3 Pro 5G系列手机，其中OPPO Reno3 Pro搭载了高通骁龙765G芯片，内置集成SA/NSA双模5G网络模块。OPPO Reno3搭载联发科MediaTek天玑1000L，支持SA/NSA双模5G网络。现在IT之家带来了OPPO Reno3/Pro 5G的现场实拍图赏。

OPPO Reno3 Pro在摄像头、屏幕和指纹模组等部件上，做了全面的轻薄化升级，机身厚度仅7.7mm，重量只有171g：前置屏内摄像头大幅降低了厚度和重量，屏占比达到了92.1%；柔性曲面屏，颜值出众、手感更佳；全新的超薄光感指纹，将指纹模组的厚度减少了90%。 

OPPO Reno3 Pro采用一块6.5英寸高采样率、超高亮度和广色域高色准的顶级OLED屏幕——90Hz高感曲面屏，屏幕刷新率达到了90Hz，每秒可显示90帧画面，无论刷应用、看视频还是玩游戏，画面流畅无拖影，视觉体验更爽快。

OPPO Reno3 Pro拥有四款灵感来源于自然天象的颜色：灿烂耀眼的日出印象，浪漫优雅的蓝色星夜，高贵深邃的月夜黑，朦胧温柔的雾月白。其中，蓝色星夜采用了全新一代AG磨砂工艺，不仅防指纹，整机的光影效果也更贴近星夜朦胧美感；而雾月白，是薄雾粉的升级版，粉色和白色的渐变更加丰富，闪烁着珍珠一样的光泽。

还有Pantone 2020年度代表色经典蓝定制版。

OPPO Reno3 Pro配备大音腔双扬声器，机身顶部是超线性扬声器，振幅更高声量更大；底部使用Bass材料进行填充，做到了等效1.0CC超大音腔扬声器。支持杜比全景声的沉浸式声音体验。

OPPO Reno3 Pro是首款出厂搭载ColorOS7的产品：①全新的图标体系，设计上更简约，在OLED屏幕上长期使用时更加舒适；②90Hz屏配合Quantum量子动画引擎，操作更流畅；③全天候暗色模式，将暗色模式与护眼模式叠加，自动适应第三方应用，视觉体验更舒适；④闪回键、三指截屏、微信智能选图等功能，操作更便捷高效。

OPPO Reno3搭载全新双模5G芯片MediaTek天玑1000L，支持SA/NSA双模5G网络。CPU及GPU均采用ARM全新旗舰架构，高帧率模式下运行大型游戏更爽更顺畅，让每一次游戏都如临其境。它还拥有6400万超清四摄和3200万美颜前摄。同时，除了同样优秀的超级视频双防抖，Reno3更具有多种专业视频拍摄功能，一部手机即可完成电影级的质感拍摄。

下面是更多图赏：

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