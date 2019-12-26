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12月30日全国铁路实施新列车运行图，大量春运火车票将流出

2019/12/26 21:29:49来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月26日消息 2019年12月30日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图。此次调图，调整了部分列车车次，将进一步提升春运期间的铁路运能，满足不同需要。本周起，暂停发售、调图新增的车次将陆续开始放票。

新开高铁动车组：

  • 京张高铁、张呼高铁、大张高铁将于12月30日开通。北京至张家口、呼和浩特高铁票即将开售；

  • 新开通的成贵高铁12月30日实行最新列车运行图，其中开往上海、广州、厦门、昆明等方向的列车新增17对。

  • 长沙至张家界高铁12月26日开通，可以坐动车去张家界了；

  • 昌赣高铁12月26日开通，江西省实现市市通动车；

  • 宁夏首条高铁12月29日开通，除西藏外高铁已覆盖其他所有省。

铁路调图安排：

  • 西安将首次开行至厦门、大同、连云港、安庆4个新方向的高铁动车组列车。

  • 合肥地区首次开通2对至太原方向的高铁，合肥至太原最快旅时6小时05分。

  • 沈阳铁路首开沈阳至盐城、荣成，吉林至上海的高铁列车。

  • 杭州东至成都东、杭州东至新乡东、杭州东至洛阳龙门、杭州东至亳州南首开直达高铁。

  • 为满足长三角与华北地区大客流运力需要，增开经由京沪高铁去往华北方向的高铁列车6对。分别为上海～北京南G416/5次1对、上海～天津西G442/1次1对、杭州东～天津西G446/5次1对、宁波～北京南G420/19次1对、上海虹桥～济南西G2662/1次1对、上海虹桥～青岛北G2666/5次1对。

  • 另外，西宁至上海的运行时间由原来的32小时29分，缩短至现在的30小时34分，压缩1小时55分；上海至西宁的运行时间由原来的31小时53分，缩短至现在的28小时29分，压缩3小时24分。

  • 青岛至包头的一趟普速列车改直达，调整后单程运营时间压缩至少1.5个小时。

  • 调图后郑州东站站停列车共615列，与现图489列相比增加126列。调图后，郑州东站将增加开往盐城、连云港、日照西、淮安、宿迁、安庆、赣州西、瑞金等方向的高铁列车，郑渝、郑阜、京港高铁商合段三条高铁线路开行高铁列车124列，相较开通首月过渡时期增加40列。

铁路部门提醒，有计划出行的旅客要及时关注12306官网和车站公告，查询相关车次信息，掌握列车变化情况，合理制订乘车计划。同时，因调图后的部分列车车次和时刻有所变化，旅客在乘车前务必仔细核对车票票面信息，以免耽误行程。

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关键词：高铁火车票中国铁路

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