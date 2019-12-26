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用户澄清“滴滴诱导用户叫豪华车”：是我理解有误

2019/12/26 22:32:24来源：网易科技作者：-责编：沧海评论：

网易科技讯12月26日消息，近日雪球创始人方三文在社交平台上发帖吐槽滴滴称，用滴滴叫车时会显示需要等10分钟才能叫到车，并诱导用户叫“豪华车”，但如果用户拒绝叫“豪华车”，就能很快叫到车。随后方三文发文称，他所说的“那个十几分钟完全是骗人的”是错误的，是他的理解有误。

方三文表示贴子发出后滴滴公司联系他并进行了解释，”滴滴公司称，这个“13分钟”指的是他们向我推荐的“豪华车”服务的响应时间，所以没有在这个响应时间上欺骗用户的故意。”因此他认为滴滴公司给的的解释是成立的。

不过方三文还表示，他认为他的误解很大程度上是滴滴的交互流程造成的。据悉，滴滴表示将会修改这个交互界面和流程。

以下是修改原文：

贴子发出后滴滴公司联系我并进行了解释。

滴滴公司称，这个“13分钟”指的是他们向我推荐的“豪华车”服务的响应时间，所以没有在这个响应时间上欺骗用户的故意。

我认为滴滴公司的解释是成立的，所以我说的“那个十几分钟完全是骗人的”是错误的，我的理解有误。

但我认为我的误解很大程度上是滴滴的交互流程造成的，因为我下单以后，期望获得的肯定是正常下单的反馈结果，这时候滴滴向我推荐“豪华车”服务并显著显示较长的响应时间，而且在左侧显著显示“等待专车”，我确实很容易理解成这是正常下单的反馈。

更合理的流程应该是，先反馈给我正常下单的结果。

滴滴可以给我（用户）推荐“豪华车”服务，但“豪华车”服务的响应时间，应该在这个服务推荐的下面或者说后面，并且与正常下单的响应时间明显区分开。

滴滴公司的员工说他们会修改这个交互界面和流程。

如果我的上述言论对滴滴公司的商誉造成了伤害，我愿意向他们道歉并承担相应的后果。

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关键词：滴滴出行

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