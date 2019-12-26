微软小冰个性化读书推荐功能上线

IT之家12月26日消息 今天微软小冰官方宣布，基于大数据推荐算法和情感计算框架的小冰读书推荐已正式部署完毕，在言几又广州K11等实体店及微信服务号正式上线。

通过扫描实体店活动二维码，读者即可体验小冰个性化读书推荐。据介绍，通过与读者的一对一线上交流和对话引导，微软小冰将解读每位读者的个性特征、阅读喜好及当前阅读需求；再结合对市面上海量书籍的学习，小冰最终将会为每位读者定制专属推荐书单。在得到定制书单后，读者还可以点击进一步了解推荐书籍的详细内容，从而进行线上或线下购买。