像iPad主导平板市场一样，苹果将凭借AirPods主导耳机市场

IT之家12月27日消息 据外媒SlashGear报道，借助AirPods，长期来看苹果有望在可穿戴设备市场上占有最大的份额。根据2019年Q3可穿戴设备市场的单位出货数据显示，苹果的AirPods出货量要领先于同类产品。根据IDC数据显示，苹果在全球可穿戴设备市场中占有35%的份额，而最接近的竞争对手小米仅占14.6%的份额，三星以9.8%的份额排名第三。

值得注意的是早在2016年10月苹果就公开宣布将大举进军无线耳机市场并于随后收购了Beats。此举旨在使苹果为其当时未发布的Apple Music流媒体服务提供动力，之前苹果由于Apple Watch成为智能手表的领导者，但现在苹果因AirPods成为可穿戴市场的领导者。

根据IDC预测的2019年全年可预测的可穿戴设备市场份额（出货量）显示，“耳机”占全球可穿戴设备市场的45.7%，高于智能手表（占22.7%）和“手环”（占22.4%），而“其他”类产品的占比为9.2%——预计2023年该类别的占比将下降到7.5%。

注意：根据IDC的标准，可穿戴式设备必须提供音频以外的功能，例如智能语音助手、健康和健身跟踪或增强音频体验。可穿戴为设备不只是普通耳机，而是智能的“可穿戴”耳塞或耳机。

根据IDC预测，到2023年智能手环的市场份额将下降至14.5%，而智能手表的市场份额将略微下降至22.3%。与2019年相比整个市场的出货量预计将大幅增长：2019年约为3.05亿台，而2023年预计将达到4.89亿台。同时预计2019年耳机的出货量将为1.394亿副，到2023年耳机的出货量将达到2.737亿副并将在未来5年内大幅增长，耳机品类也将占全球可穿戴设备市场的56%。