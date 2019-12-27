“失速列车”：台湾5G频谱竞标金额突破700亿新台币

据台湾媒体报道，台湾5G第一阶段频谱竞标已经进入第13天，竞价达到130个回合，即使进入第二阶段的加速机制，金额仍在不断加码，目前已突破700亿新台币大关，为703亿新台币（约合163.5亿人民币）。

此前，台湾地方机构将5G竞标的底价设置为300亿新台币，目标拍卖收入400亿新台币（后加码至440亿新台币），引发运营商怨声载道。业界预期，在激烈竞争下，实际标金会突破500亿，甚至可能突破600亿新台币。但是，竞标尚未结束，已经突破700亿新台币。

台湾本次5G竞标包括三块频段，其中3.5GHz频段的270M频宽，底价243亿新台币；28GHz频段2500M频宽，底价32亿新台币；1.8GHz频段20M频宽，底价32亿新台币。

其中最热门的3.5GHz频段遭到三大运营商中华电信、远传电信、大哥大，以及两家较小运营商台湾之星和亚太电信的哄抢，目前已超出底价1.8倍。相比之下，28GHz频段竞争显得十分和平，而1800MHz始终没有运营商出价。

一位负责人坦言，3.5GHz频段270M频宽“三大运营商都不够分”。但是，两家小运营商一定要拿到20M频宽的5G入场券，三大运营商只能将原来的100M频宽的目标，调整为80M，目前仍未分出胜负。

一家台湾媒体形容，5G这列“失速列车”，目前有三大运营商在争夺车厢。按照规划，预计本月底前完成竞标。

业界人士表示，台湾当初4G首次频谱竞标金额为1186.5亿新台币，至今尚未收回成本，殷鉴不远。

此前台湾媒体已经算过一笔账，台湾几大运营商能够动用的全部“家底”约900亿新台币。