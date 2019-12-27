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冉承其：绝大部分智能手机都用到了北斗导航，但却用“GPS”代替

2019/12/27 15:05:57来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月27日消息 今天上午，国新办召开新闻发布会，介绍北斗三号系统提供全球服务一周年有关情况。

北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其称，可以负责任地告诉大家，现在绝大部分的智能手机都用到了北斗，“这里面是有一个小小的误解。因为刚开始我们用卫星导航的时候，全世界当时用的最多的就是美国的GPS系统，GPS其实是美国导航系统的一个英文缩写，日久习惯了大家一说卫星导航就容易想到GPS。我们的手机厂商、地图软件的制造商也往往用GPS来代替所有卫星导航系统。其实走到今天，卫星导航已经是多系统兼容共用，包括GPS、GlONASS、Galileo，当然更包括北斗。”

冉承其还表示，“我在这里呼吁有关手机厂商、地图软件制造商，能够根据我们卫星导航的情况做适应性调整。比如，我建议把‘GPS信号’改成‘卫星导航信号’。当然我们也正在会同国家有关部门，跟有关厂家进行对接，借此机会也希望媒体朋友多加宣传，让大家更好地认识北斗、了解北斗。北斗信号远在天边几万公里，但是北斗应用其实就在我们身边，谢谢大家。”

据悉，北斗三号系统提供全球服务一年以来，全球核心星座部署完成，基本服务性能稳中有升，特色服务能力逐步形成。2020年6月前北斗三号系统将全面建成。

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关键词：北斗卫星导航GPS

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