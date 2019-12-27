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中兴天机Axon10 Pro推送Android 10更新

2019/12/27 18:52:58来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月27日消息 据IT之家网友反馈，中兴天机Axon 10 Pro现已推送基于Android 10的MiFavor 10系统更新。

更新日志：

视觉设计

  • 自然、灵动、优雅的海浪DNA+动效设计

  • 丰富、唯美、多元的光谱DNA壁纸

系统

  • 全新一代全场景系统优化引擎Z-Booster 2.0，采用AI算法，达到顺畅付验

  • 新增SOS紧急求助功能

  • 新增深色模式，可有效省电又护眼

  • 新增全屏小窗回复尝鲜版

  • 优化内置铃声资源

  • 优化分屏小窗口.支持三档调节等级

锁屏、状态栏、通知栏

  • 新增盲按指纹区域解锁，黑屏下一键进入待机

  • 新增一指直达功能，通过指纹快捷启动应用功能

  • 新增人脸识别访问私密空间功能，优化熄屏显示，提供多种时钟背景

基础通讯

  • 新增群组铃声设置功能：

  • 优化骚扰拦截机制，增加黑名单彩信拦截

设置

  • 新增Wi-Fi二维码扫描

  • 新增隐私权菜单

  • 优化下载管理入口

语音助手

  • 新增电源键唤醒语音助手

  • 新增语音快捷功能.自动执行多个功能

  • 优化语音操作微信红包发送常用功能

智能识屏

  • 优化智能识屏首页

  • 新增文字识别后的意图识别，自动推送相关服务或信息

  • 优化文字识别机制，自动识别并分词

图库

  • 新增文档矫正，自动识别倾斜文档，也可手动拉伸微调

游戏助手

  • 新增自动拒接来电功能

  • 优化控制面板，增加快捷功能入口和即时应用入口

智汇屏

  • 新增天气卡片

  • 一键启动快捷服务

掌心管家

  • 优化垃圾清理机制

  • 优化应用加锁机制

  • 优化手机体检机制

文件管理

  • 优化场景及分类，增加微信、QQ应用的专属入口

  • 优化下载内容的显示规则

安全

更新Google安全补丁包到最新，提升手机系统安全

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关键词：中兴天机Axon 10 ProAndroid 10

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