中兴天机Axon10 Pro推送Android 10更新

IT之家12月27日消息 据IT之家网友反馈，中兴天机Axon 10 Pro现已推送基于Android 10的MiFavor 10系统更新。
更新日志：
视觉设计
自然、灵动、优雅的海浪DNA+动效设计
丰富、唯美、多元的光谱DNA壁纸
系统
全新一代全场景系统优化引擎Z-Booster 2.0，采用AI算法，达到顺畅付验
新增SOS紧急求助功能
新增深色模式，可有效省电又护眼
新增全屏小窗回复尝鲜版
优化内置铃声资源
优化分屏小窗口.支持三档调节等级
锁屏、状态栏、通知栏
新增盲按指纹区域解锁，黑屏下一键进入待机
新增一指直达功能，通过指纹快捷启动应用功能
新增人脸识别访问私密空间功能，优化熄屏显示，提供多种时钟背景
基础通讯
新增群组铃声设置功能：
优化骚扰拦截机制，增加黑名单彩信拦截
设置
新增Wi-Fi二维码扫描
新增隐私权菜单
优化下载管理入口
语音助手
新增电源键唤醒语音助手
新增语音快捷功能.自动执行多个功能
优化语音操作微信红包发送常用功能
智能识屏
优化智能识屏首页
新增文字识别后的意图识别，自动推送相关服务或信息
优化文字识别机制，自动识别并分词
图库
新增文档矫正，自动识别倾斜文档，也可手动拉伸微调
游戏助手
新增自动拒接来电功能
优化控制面板，增加快捷功能入口和即时应用入口
智汇屏
新增天气卡片
一键启动快捷服务
掌心管家
优化垃圾清理机制
优化应用加锁机制
优化手机体检机制
文件管理
优化场景及分类，增加微信、QQ应用的专属入口
优化下载内容的显示规则
安全
更新Google安全补丁包到最新，提升手机系统安全