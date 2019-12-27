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英国监管机构进一步调查亚马逊对Deliveroo收购案

2019/12/27 20:16:28来源：新浪科技作者：李明责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间12月27日晚间消息，据国外媒体报道，英国反垄断机构日前对亚马逊收购英国食品初创公司Deliveroo少数股权的交易展开了深入调查。

今年5月，亚马逊宣布将牵头向英国外卖公司Deliveroo注资5.75亿美元。其中，亚马逊是最大投资者，而其他参投方还包括T Rowe Price、富达国际(Fidelity)和Greenoaks。

7月份，英国反垄断监管部门“竞争与市场管理局”（CMA）向亚马逊和Deliveroo下达了一份“初步执行令”（IEO），以暂停亚马逊对Deliveroo的投资计划。

这意味着英国监管部门已经对这笔交易表示出担忧。这份初步执行令要求，亚马逊和Deliveroo暂时要独立运营，意味着两家公司将无法通过此次投资而推进合作。

本月9日有报道称，CMA可能对亚马逊收购Deliveroo股权交易启动反垄断调查。而根据今日的最新消息，由于这两家公司未能提交补救措施来缓解竞争担忧，CMA已经对这笔投资交易展开深入的反垄断调查。

对于CMA此次做出的调查决定，许多人感到意外，因为该机构通常不会审查少数股权交易。分析人士称，此举可能是由于人们对大型科技公司垄断的担忧日益加剧造成的。

对此，Deliveroo在一份电子邮件声明中表示：“我们有信心说服CMA，这项少数股权投资将加剧市场竞争，帮助餐厅发展业务，为乘客创造更多工作机会，为消费者提供越来越多的选择。”

目前，亚马逊尚未对此发表评论。

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关键词：亚马逊英国反垄断

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