2020年，消费级AR走向何方

真正的AR技术还没有找到一条能被消费者接受的捷径。尽管人们普遍了解AR技术的硬件和软件在理论上应该如何工作——戴上眼镜，看到现实世界被数字物体和标识覆盖——但实际上实现这个目标所需的技术很有难度，需要许多大大小小的进步累积。因此，截至2019年的最后几天，还没有人在真正销售实用的消费者AR眼镜。

这种情况将在2020年开始改变。在雄心勃勃的移动运营商的支持下，依赖智能手机的消费者AR硬件将很快出现在商店中。消费者AR软件也将继续发展。尽管像微软HoloLens 2这样完全独立的AR解决方案可能仍只适用于企业，但企业将继续研究如何利用Wi-Fi和5G蜂窝网络连接，将AR头戴设备从手机和电脑的物理连接中解放出来。以下是2020年值得关注的大趋势。

消费者AR硬件

领先的技术专家以及他们在多个行业的支持者预测，在十年内，人们将通过轻量级的AR眼镜来访问智能手机的功能，取代手动将手机屏幕举到面前的方式。有些人会尝试在2020年实现这一转变，但成为主流是否需要10年或更少的时间仍有待观察。

高通花了10年时间在VR和AR等扩展现实技术上进行投资，目前，高通几乎为市场上的所有VR和AR设备提供芯片。现在，消费者AR硬件的主要驱动力来自于高通的XR Viewer项目，该项目假设第一轮实用的消费者AR眼镜不会是独立的，但它们的大部分动力将来自USB-C绑定的Android智能手机，内置骁龙855或更新的芯片。

这个项目实际上的旗舰产品是Nreal Light，这是一副轻量级的AR眼镜，使用多个摄像头、空间跟踪和1080p屏幕，用明亮的数字内容增强你对现实世界的感受。Nreal已与中国联通、德国电信和日本KDDI/Au达成协议，将于明年销售这款售价500美元的眼镜，在某些情况下，还将搭载针对运营商的Android应用，这些应用将利用高速网络和新的AR技术。其中一个演示显示，戴眼镜的人可以在亲自查看硬件的同时，获得电脑维修指令——包括来自远程人员的实时、持续的注释。另一个演示则是让佩戴者在使用手机作为位置和手势感应控制器的同时，可以抵御现实的僵尸攻击。

Nreal的眼镜并不完美，但与我目前所知的其他产品相比，它们更有可能让主流用户很快体验到未来的可穿戴式AR技术。在一些市场，如果看到人们在公共场合戴着太阳镜式的Light，我不会感到惊讶。

目前尚不清楚是否有其他公司会在2020年向Nreal提出针对消费者AR技术的挑战。高通的XR Viewer项目向多家公司开放，并且模糊地暗示Nreal明年不会是唯一兼容Android的眼镜供应商，但竞争对手的身份和规格可能要等到明年1月份的CES才知道，甚至更晚。举一个例子，《精灵宝可梦Go》的创作者Niantic已经宣布将与高通合作开发AR硬件，但具体细节和发布时间尚不清楚。

几家关键竞争对手不太可能很快进入消费者AR硬件市场。在2019年底发布了面向企业且价格昂贵的HoloLens 2之后，微软似乎并没有打算在2020年提供消费版AR头显。Magic Leap最近重新发布了其One Creator Edition，即Magic Leap 1，现在该公司似乎更关注企业用户。此外，Magic Leap表示，他们预计下一代机型不会在2020年发布。Facebook也表示，它正在研发一款全天候的消费者可穿戴设备，这款设备可能需要几年的时间才能完成。苹果的AR计划到目前为止仍然非常模糊。

消费者AR软件

去年，由于没完没了的硬件和软件发布，我对AR普遍持悲观态度。正如我在2018年7月所说的那样：我并不是说实用的AR应用清单从《精灵宝可梦Go》开始就结束了，但的确没有任何其他应用能达到类似的水平。

近一年半之后，《精灵宝可梦Go》仍是基于AR技术的游戏行业最大的成功案例——大约30亿美元的巨额资产——尽管仍然存在一个问题，即它是否真正称得上AR，因为所有其他平板电脑和智能手机应用都是如此，都是通过设备的摄像头和屏幕来增强现实。数以百万计的人使用Snapchat的AR滤镜来改变他们的脸或建筑物的外观，谁又能说这些AR技术不如导航或生活在“魔法世界”有价值呢。

就像我去年8月说的那样，我认为这些应用是迈向真正的AR未来的尝试，坦白地说，它们是确定人们将使用专用AR硬件做什么和不做什么的必要先决条件。人们是否真的想使用AR来购物和装修房屋？他们会为集成在汽车挡风玻璃中的AR导航支付更多费用吗？如果他们对智能手机应用中的这类功能感兴趣，那么答案很可能是肯定的。

在整个2020年，我们很可能会看到大量针对Nreal等早期消费者AR可穿戴设备的应用，以及更多通过智能手机和平板电脑使用的应用。我也希望看到一些开发人员开始尝试在现有的AR应用中适当地添加可穿戴设备支持，希望运营商推动更多的AR合作，以展示其5G网络——这是我们从美国的Snapchat和Verizon所看到的趋势，而欧洲、日本和韩国的运营商则在海外进行类似的交易。

无线消费者AR：Wi-Fi和5G蜂窝网络

到2020年，重要的事情将在幕后发生：高通、苹果和其他基于智能手机的AR解决方案的公司将在2021年和2022年之间为哪种无线技术将代替电缆的问题互相较劲。最主要的竞争者是802.11ay Wi-Fi和5G。

当前的芯片和显示屏技术无法将整个智能手机的处理能力和屏幕功能压缩到一副轻巧的眼镜框架中。出于这个原因，Magic Leap将其大部分计算工作转移到了可穿戴的大冰球里，微软将其放在了硕大的遮阳板内，其他公司也在使用通过USB-C电缆物理连接的智能手机来减轻眼镜的重量。但问题在于电缆会很明显，并且在某些情况下可能会限制你的移动范围。

上一代的Wi-Fi和蜂窝网络标准没有足够的带宽来满足低延迟、高帧率的XR显示器，因此，包括Wi-Fi 6（802.11ax）、60GHz Wi-Fi（802.11ay）和中、高频段5G（3.5GHz或毫米波）在内的最新标准将在未来把AR眼镜无线连接到附近的智能手机、电脑或配备了边缘云计算机的直接网络。

我们不太可能在2020年看到真正的消费者无线AR硬件，但有可能在2020年晚些时候出现早期演示。假设它们能正常工作，这将提醒我们，消费者AR技术仍处于起步阶段，未来10年还会有大量令人兴奋的发展。