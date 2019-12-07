太过自信，美国一公司AR设备半年卖出6000台，目标是10万

12月7日消息，据国外媒体报道，增强现实技术公司Magic Leap去年发布了旗下第一款增强现实（AR）头戴式设备Magic Leap One，但产品销量并没有达到首席执行官罗尼·阿博维茨(Rony Abovitz)的预期目标，而距离第二代产品的发布可能还需要几年时间。

据公司前员工和消息人士透露，Magic Leap One头戴式设备在发售6个月后已售出约6000套，而之前的目标是10万套。

目前该公司正在打造一款Magic Leap Two头戴式设备的原型。据悉，这款设备可以连接5G网络，视野更广阔，而且硬件更小更轻，有多种外观颜色可供用户选择。但该项目据称受到了“基础技术限制”，Magic Leap近期更有可能发布一个小幅产品更新，只有轻微的变化

与此同时，两名备受瞩目的董事会成员在2018年悄然离开Magic Leap公司，他们是谷歌首席执行官桑德尔·皮查伊（Sundar Pichai）和高通前执行总裁保罗·雅各布斯（Paul Jacobs）。不过两人的离开都情有可原。雅各布斯在试图组织收购Magic Leap之后，被突然从高通董事会除名；考虑到皮查伊在谷歌母公司Alphabet的角色不断扩大，已经无暇顾及Magic Leap。在皮查伊离开的同时，谷歌另一位高管杰尼弗·菲茨帕特里克(Jennifer Fitzpatrick)接替了其在Magic Leap的董事会席位，所以谷歌本身并没有放弃Magic Leap。

但据报道，Magic Leap在过去几周也解雇了数十名员工。上个月有报道称，首席财务官斯科特·亨利(Scott Henry)和创意战略高级副总裁约翰·盖塔(John Gaeta)已经从公司离职。文件显示，今年早些时，该公司将近2000项专利抵押给摩根大通。Magic Leap已经表示，它正在筹集新一轮重大融资。但如果Magic Leap未来遭遇财务问题，这笔抵押交易可能会引发问题。此前一家规模小得多的增强现实技术公司Meta就是如此，因为一家银行将其资产脱手而被摧毁。

Magic Leap表示，媒体报道“充斥着不准确和误导性陈述”。但目前来看，很难明确该公司的进展。围绕增强现实的最初宣传浪潮已经消退，因此Magic Leap不仅面临着公众想象的幻灭，还有来自Facebook、苹果和微软等科技巨头的潜在竞争。