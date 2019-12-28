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赵明：荣耀V30用4G旗舰机的钱就可以提前用上5G旗舰

2019/12/28 11:42:54来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月28日消息 今天上午华为荣耀业务部总裁@赵明-George 在微博表示，荣耀V30用4G旗舰机的钱就可以提前用上5G旗舰。

早在今年11月底，荣耀的5G双模手机V30系列正式发布，共有荣耀V30和荣耀V30 PRO两款手机。今天上午华为荣耀业务部总裁赵明在微博表示荣耀V30用4G旗舰机的钱就可以提前用上5G旗舰。据了解，荣耀V30系列5G手机的价格为3299元起。

据了解，荣耀V30采用6.57英寸双摄魅眼屏，通过德国莱茵低蓝光认证，分辨率为2400×1080；具有魅海星蓝、曙光之橙、幻夜星河、冰岛幻境四种配色。

硬件方面，荣耀V30手机采用麒麟990处理器+巴龙5000；荣耀V30 PRO采用麒麟990 5G处理器。荣耀V30标准版搭载4200mAh电池，荣耀V30 PRO版搭载4100mAh电池；全系配备40W有线超级快充，官方表示30分钟可以充电70%。此外，荣耀V30 PRO版还搭载27W无线超级快充和7.5W反向无线充电。

拍照方面，荣耀V30系列采用前置3200万高清+800万超广角双摄。后置摄像头方面，荣耀V30手机采用超感光相机矩阵，独家深度定制索尼IMX600传感器；荣耀V30 PRO采用超感光电影相机矩阵，具有双主摄摄像系统和双OIS光学防抖。

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关键词：赵明荣耀V30

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