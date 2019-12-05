荣耀V30手机首销战报出炉：全平台销售额3秒破亿

IT之家12月5日消息 今天上午荣耀V30手机和荣耀V30 PRO手机正式开售，目前官方也公布了荣耀V30手机首销战报，全平台销售额3秒破亿。

据了解，荣耀V30手机采用6.57英寸双摄魅眼屏，通过德国莱茵低蓝光认证，分辨率为2400×1080，屏占比为91.46%。手机尺寸为162.7mm×75.8mm×8.9mm，重量约为213g。具有魅海星蓝、曙光之橙、幻夜星河、冰岛幻境四种配色。

硬件方面，荣耀V30手机采用麒麟990处理器+巴龙5000，搭载4200mAh电池，配备40W有线超级快充，官方表示30分钟可以充电70%。摄像方面，荣耀V30系列采用前置3200万高清+ 800万超广角双摄。后置摄像头方面，荣耀V30手机采用超感光相机矩阵，独家深度定制索尼IMX600传感器。

除了荣耀V30手机，荣耀V30 PRO手机也于今日开售。荣耀V30 PRO采用麒麟990 5G处理器，搭载4100mAh电池；具有27W无线超级快充和7.5W反向无线充电。此外，荣耀V30 PRO采用超感光电影相机矩阵，具有双主摄摄像系统和双OIS光学防抖。

价格方面，荣耀V30的6GB+128GB版本价格为3299元，8GB+128GB版本价格为3699元；荣耀V30 PRO的8GB+128GB价格为3899元，8GB+256GB价格为4199元。