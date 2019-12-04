荣耀V30系列将于明日开售：全系5G双模，3299元起

IT之家12月4日消息 据荣耀手机官方消息，荣耀V30手机和荣耀V30 PRO手机将于明日正式开售，全系采用5G双模，价格为3299元起。

荣耀V30采用6.57英寸双摄魅眼屏，通过德国莱茵低蓝光认证，分辨率为2400×1080；具有魅海星蓝、曙光之橙、幻夜星河、冰岛幻境四种配色。

摄像方面，荣耀V30系列采用前置3200万高清+ 800万超广角双摄。后置摄像头方面，荣耀V30手机采用超感光相机矩阵，独家深度定制索尼IMX600传感器；荣耀V30 PRO采用超感光电影相机矩阵，具有双主摄摄像系统和双OIS光学防抖。

硬件方面，荣耀V30手机采用麒麟990处理器+巴龙5000；荣耀V30 PRO采用麒麟990 5G处理器。荣耀V30标准版搭载4200mAh电池，荣耀V30 PRO版搭载4100mAh电池；全系配备40W有线超级快充，官方表示30分钟可以充电70%。此外，荣耀V30 PRO版还搭载27W无线超级快充和7.5W反向无线充电。

价格方面，荣耀V30的6GB+128GB版本价格为3299元，8GB+128GB版本价格为3699元；荣耀V30 PRO的8GB+128GB价格为3899元，8GB+256GB价格为4199元；将于12月5日（明日）正式开售。