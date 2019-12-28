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华为HMS Core 4.0版本即将来袭：包含新推送服务

2019/12/28 14:28:01来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据官方消息，在12月27日的HUAWEI Developer Groups（简称HDG）大连活动上，华为消费者云服务HMS运营经理透露HMS Core 4.0版本即将上线，由原来的14项增加至24项核心开放功能，近日即将开放新版本众测，不久之后开发者们将会体验到新版本更丰富的服务与功能。

华为帐号服务、应用内支付服务、广告服务等多项能力在4.0版本中新增或增强多个特性。机器学习服务、情景感知服务、动态标签管理器服务等10个能力在4.0版本中面向全球首次开放。

那么，HMS Core 4.0版本中哪些新特性和新服务值得关注呢？

华为推送服务（Push Kit）

华为推送服务使用量迅速增长。截至2019年11月，推送服务功能接入应用数超38,000，日消息发送量超300亿。

华为推送服务通过精准推送、更多通知样式、支持全终端等特性帮助开发者快速精准地触达用户，提升用户感知度和活跃度。

值得一提的是，华为精准推送服务已实现按订阅内容、用户标签组合、场景定时三种方式的推送，用户不感兴趣的内容不再“满屏跑”，可以恰到好处地满足用户所需。

华为Safety Detect & FIDO隐私服务

HMS Core 4.0版本推出的安全检测服务(Safety Detect)可以提供系统完整性检测、应用安全检测、恶意URL检测、虚假用户检测等多维度安全检测能力，为消费者的隐私保护和信息安全保驾护航。基于TEE可信执行环境，检测结果在TEE中不可被篡改。开发者仅需通过集成Safety Detect SDK即可使用这项开放能力，保护应用程序免受安全威胁。

同时FIDO(线上快速身份验证服务)提供更加安全的BioAuthn本地生物特征认证和FIDO2能力，对开发者提供安全易用的免密认证服务。

据介绍，除了强大的功能，华为HMS Core优化接入流程，让开发者快速集成HMS Core，单个服务最快可3天完成。

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关键词：华为HMS

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