苹果供应商看好中国5G市场：华为明年或卖出1亿部5G手机

日本智能机陶瓷电容器制造商太阳诱电CEO登坂正一(Shoichi Tosaka)周四表示，随着中国持续推进5G技术，公司的零部件需求将在明年迎来增长。

太阳诱电看好中国5G市场

登坂正一周四在接受采访时称：“我们已经接到了5G基站(电容器)订单，明年初应该会开始收到智能机的5G相关订单。”

他表示，华为和中兴的基站电容器订单最多，需求主要来自中国运营商。他预计，华为明年单是在中国就可能会卖出1亿部支持5G的智能机。

由于智能机市场出货量下滑，大客户华为被美国列入黑名单，今年原本应该是太阳诱电糟糕的一年。不过，太阳诱电维持了5月份的业绩预期：今年公司营收和利润都将创纪录。太阳诱电的电容器需求已被证明是具有弹性的，主要因为它们在各种电子设备中得到广泛使用，从智能机到电动汽车。太阳诱电的股价今年已经增长了一倍以上。

5G手机使用大约1000个电容器，比4G手机多出了大约30%。5G耗电量大，因此需要更大的电池，这为其他零部件留下的空间变少，从而拉高了高端电容器的需求。高端电容器能够在更小的空间内存储更多电能。

登坂正一称，华为很可能会引领5G手机的上市，随后是三星电子。他表示，如果苹果公司在9月份发布首批5G手机，那么零部件订单很可能会在6月份到来，太阳诱电有足够的产能来满足需求。太阳诱电工厂目前的产能利用率约为85%，但是截至2020年3月份财年的剩余时间，供应可能会吃紧。

韦德布什证券在本月预计，不管首批5G版iPhone何时推出，它都会打开设备升级的“闸门”。分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)在写给客户的报告中称，在目前的9亿iPhone活跃用户中，大约3.5亿处于升级窗口。

尽管许多投资者依旧把太阳诱电视为一家移动设备零部件公司，但是太阳诱电在过去三年已经成功降低了对智能机零部件的依赖。由于苹果要在秋季更新手机，太阳诱电的订单通常会在7、8月份迎来高峰，随后降到最低。而现在，汽车和工业应用占据了太阳诱电营收的近40%。登坂正一的目标是在5年内将这一占比提高至50%。