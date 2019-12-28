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外媒评十年十佳苹果产品：初代iPad居首，iPhone 6/6 Plus位列第三

2019/12/28 17:47:11来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月28日消息 在过去的10年中苹果发行了从第一代iPad到Apple Watch再到MacBook Pro上的蝶形键盘。外媒收集了网友对于过去十年里苹果研发的产品的看法并评选出最受网友喜欢的十大苹果产品。

值得注意的是初代iPad、MacBook Pro、iPhone 6系列居于榜单前三的位置。

初代iPad（2010）

苹果已经形成了一条完整的iPad产品线，其中包括多款不同型号的iPad，其价格也不尽相同。很难相信初代iPad发布至今只有10年。

曾任苹果CEO的史蒂夫·乔布斯于2010年1月发布了iPad：采用9.7英寸屏幕、A4处理器，其9.7寸的屏幕让iPad比iPhone更适合阅读、游戏、办公。在那以后苹果一直在扩展自家iPad的产品线，如今的iPad家族已囊括了从7.9英寸iPad mini到12.9英寸iPad Pro的产品。

MacBook Pro（2012、2016、2019）

苹果的MacBook Pro产品自2006年以来一直存在，但在过去十年中这款笔记本电脑拥有了一系列可以说是“翻天覆地”的变化：比如在2012年苹果发布的Retina屏幕版本MacBook Pro，这种显示技术目前已扩展到整个Mac产品线。

苹果于2016年再度对MacBook Pro进行升级，整台机器更薄、更轻且换装了全新的蝶形键盘，不过后期表明这种设计容易出现故障。因而苹果在2019年发布的最新款16英寸MacBook Pro上换回了原来的剪刀式键盘。

iPhone 6、6 Plus（2014）

iPhone 6、6 Plus标志着10年内iPhone的首次重大设计转变。iPhone 6/6 Plus发布会也是苹果公司首次同时发布两款iPhone，iPhone 6的尺寸为4.7英寸，而iPhone 6 Plus的尺寸为5.5英寸，这种尺寸搭配贯穿了iPhone 6s，6s Plus，7、7 Plus，8和8 Plus，因而iPhone 6系列发布后的四年内苹果iPhone总体设计类似：都带有大边框和Touch ID Home按钮，不过其他方面均有升级。

除此之外，上榜的还有：Apple Pay（2014）、MacBook（2015）、Apple Watch（2015）、第四代Apple TV（2015）、AirPods（2016）、iPhone X（2017）、iPad Pro（2018）。

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关键词：苹果iPadMacBook ProiPhone 6

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