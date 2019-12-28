怎么查看自己的手机是否支持北斗导航系统？

IT之家12月28日消息 12月27日，国新办介绍了北斗三号系统提供全球服务一周年有关情况。中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其解释称，据统计中国70%的智能手机都用到了北斗系统，之所以用户感受不到，主要因为手机上经常用“GPS”三个字母代替了所有导航系统。

IT之家编辑根据手上的两台手机查看位置信息发现，iPhone 8上写的是定位服务，在说明部分提到了使用GPS、蓝牙和众包无线局域网热点及信号塔位置来确定你的大致方位；小米8透明探索版手机上也使用了位置服务描述，在位置信息模式上提到了GPS。

从这一点上来看，虽然手机的定位或者位置服务没有简单称为“GPS”，但大多都不得不提到“GPS”这个已经家喻户晓的说法。

其实现在大多数智能手机已经支持了多个导航系统，世界上有几大导航系统，分别是美国的GPS全球定位系统、我国的北斗导航、欧盟主导的Galileo伽利略卫星导航、俄罗斯GLONASS格洛纳斯卫星导航系统、日本QZSS准天顶卫星系统导航等。

比如最新的iPhone 11 Pro/Max手机，在其苹果官网上发现支持内置 GPS/GNSS，还支持iBeacon 微定位，这里的GNSS是指全球导航卫星系统，是GPS等单一卫星导航系统的合集或者增强版。但并未明确表示iPhone 11 Pro已经支持北斗导航。

▲iPhone 11 Pro的定位功能

而国内的大多数安卓智能手机已经支持了GPS/北斗等多个导航系统。这里以小米Redmi K30 5G为例，小米官网显示其支持GPS（L1+L5 双频）/AGPS/Glonass(G1)/北斗(B1I+B2a 双频)/ 伽利略（E1+E5a 双频）/QZSS（L1+L5 双频)。

因此，要想知道自己的手机是否支持北斗导航，第一个方法就是去手机品牌的官网查询相关机型的技术参数，在导航定位一栏会明确标明是否支持北斗导航。

第二个方法就是通过软件或App来检测，这里以安卓手机小米8透明探索版为例。用户可以在应用商店或网络搜索卫星软件《AndroiTS GPS Test》或者小区信号及WiFi网络信道查询《Cellura-Z》，通过App方式查看是否连接上北斗卫星。

需要注意的是，在探测位置服务时需要开启位置服务，并且在室外的开阔地更好。

AndroiTS GPS Test显示已经连接上了多颗卫星，这里的北斗卫星已经出现。

Cellura-Z也探测到了北斗卫星导航系统的信号。

如果出现以上的截图，则说明使用的安卓手机是支持北斗卫星导航的。