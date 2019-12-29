苹果公司的2019年

IT之家12月29日消息 在产品发布方面，2019年对苹果来说是相对不错的一年。尽管并未真正实现任何创新或突破，但苹果公司还是赢得了顾客们的青睐。

尽管没有参加贸易展览会，但苹果仍在CES 2019上显示了自己的存在：在拉斯维加斯会议中心附近张贴了“iPhone上发生的事情，留在iPhone上”的广告牌，从而使它的存在得到了体现。这是苹果公司出色的营销举措，因为它着重说明了iPhone比Android设备更安全。苹果最终在全年在全球其他热门城市和地区设立了类似的广告牌。

发现FaceTime功能Bug

几周后苹果发现Group FaceTime功能存在Bug，该错误使人可以在接听Facetime电话之前就听到对方的音频，这也让苹果在对其进行修复时将Group FaceTime禁用了大约一周。

iPad mini终于更新了

iPad mini 4发布的四年后苹果公司终于发布了其继任者iPad mini 5。尽管新平板电脑具有相同的显示器尺寸和设计，但其内部和规格得到了彻底更新：包括Retina显示屏，引擎盖内功能更强大的A12仿生芯片，更多的存储空间以及升级的相机。同时iPad mini 5的价格也上涨为399美元起。同时苹果还发布了10.5英寸的iPad Air，整体介于iPad Pro和常规iPad系列之间。对于那些想要平板电脑性能比普通iPad更强大但又不愿意为iPad Pro买单的人。

新Apple服务，第二代AirPods正式发布

在三月份的活动中，苹果还正式发布了其流媒体服务-Apple TV +。但是发布时缺少价格和发布日期等重要细节，苹果只强调了平台上的一些原始内容。

除了Apple TV +，苹果还发布了Apple Card和Apple News +订阅服务。在这三项服务中，Apple News +是第一个推出的但却反响平平。至于Apple Card，由于其易用性和钛合金制成的卡本身的简约设计而备受关注。

苹果还发布了第二代AirPods：拥有更低的延迟，电池续航延长50%，搭载最新的H1芯片。

MacBook Pro变得更强大

在WWDC2019之前苹果已为15英寸MacBook Pro加入了8核处理器以提供更大的功能和性能。13英寸MacBook Pro也进行了重大更新，加入了Touch Bar，Touch ID，四核处理器和更可靠的Butterfly键盘。

WWDC 2019–Mac Pro和iOS 13成为焦点

在6月的第一周，苹果举行了年度开发者大会：发布了iOS 13，macOS 10.15 Catalina，watchOS 6，tvOS 13，以及以iPadOS 13形式发布的主题公告。

尽管iOS 13和macOS Catalina是一个相对较大的更新，并添加了许多新功能，但苹果从iOS分支出iPadOS表示，它终于准备解决相同风格的iOS在手机和平板电脑上均无法正常工作的事实。

尽管尽管是以软件为中心，但苹果在活动中预览了新的2019 Mac Pro和Pro Display XDR，这两款设备都因其高昂的价格而并“不太受欢迎”，但专业用户会对此感到高兴，因为苹果公司最终将为这些年来提供他们想要的东西。

Siri存在隐私问题

7月下旬，一个举报人透露了苹果的Siri分级计划如何严重侵犯隐私，因为它允许第三方承包商收听机密用户信息。这包括他们的私人医疗信息，商业交易等。更糟糕的是，这些录音还附带有相关数据，可用于确定其位置，联系方式和应用数据。

对于一家重视隐私的公司而言，这是一个重大漏洞，因为苹果公司会自动将其用户记录的Siri对话记录的一部分发送给第三方承包商而未明确征得用户的许可。此后，苹果迅速暂停了Siri分级程序，然后宣布了一些针对隐私的重大更改。

Apple Card上线

Apple Card已于8月在美国所有iPhone客户上线。苹果与高盛（Goldman Sachs）合作开发了Apple Card，并且几乎实时批准了其信用卡的申请。除了易用性之外，该卡的亮点还在于其每日现金返还功能，该功能可为客户提供高达3%的选定交易现金返还。

iPhone 11 Pro，Apple Watch Series 5发布

苹果于9月召开了iPhone 11 Pro，iPhone 11和Apple Watch Series 5的发布会。iPhone11 Pro提供了用户想要的一切：出色的显示效果，电池寿命，性能和相机。由于苹果在这些部分的竞争中处于落后状态，因此电池续航和相机的改进尤其重要。而iPhone 11也进行了一些有意义的升级但价格更低，Apple Watch Series 5是一个相对低调的更新，苹果仅向其加入了更棒的显示屏。苹果还推出了第七代iPad，尽管仅有的

iOS 13

事实证明，iOS 13版本存在多个漏洞，苹果不得不迅速推出多个软件更新来解决所有问题。在2018年相对平静的iOS 12更新之后，iOS 13更新是一个较为重大的更新，包含了一些主要的新功能。但是，由于苹果公司不得不推迟某些功能的推出且部分功能仍然存在问题，因此苹果公司的工程师似乎难以及时准备好这些功能。这也让苹果公司不得不推出修复性软件更新以在几周内修复错误。

AirPods Pro发售

10月下旬，苹果终于向AirPods客户提供了他们很长一段时间以来一直想要的东西：具有ANC和改进的音质的AirPods Pro。售价249美元的AirPods Pro具有防汗、主动降噪功能和独特的设计，并具有出色的音质。

Apple TV +发行版反响平平

Apple TV +流媒体服务于11月初上线。Apple每月收费4.99美元，还为新的iPhone，iPad，Apple TV和Mac用户提供免费的年度订阅服务。

Apple TV +的发布只有少数几个节目，而且并没有出现好评如潮的现象，几周后推出Disney +也没有太大帮助。

16英寸MacBook Pro发售

11月，苹果推出16英寸MacBook Pro。16英寸MacBook Pro具有更大的显示屏，更强大的GPU和更多的存储空间，是对几个月前更新的15英寸MacBook Pro的重大升级。而16英寸版本的价格与即将推出的15英寸MacBook Pro相同。

苹果优化了16英寸MacBook Pro的散热设计以实现更好的散热效果。与以前的型号相比这使新的MacBook Pro在满负载下性能更好。该公司还在机器上使用了100Wh电池以实现11个小时的网络浏览电池续航。所有这些改进意味着16英寸MacBook Pro的厚度要稍微厚一些，同时苹果还放弃了Butterfly键盘。

Mac Pro 2019发售

苹果新款Mac Pro在12月的第二周开始销售。这款机器的最高配置版本的价格高达54,000美元，是专为专业用户准备的。除了强大的功能外，2019 Mac Pro还提供了模块化设计和清晰的升级路径并带有大量扩展插槽。

因而不难看出2019年苹果开始更重视专业用户，而2019年出现的两个主要的隐私失误事件和iOS 13存在的缺陷表明苹果仍需要努力改进其软件。